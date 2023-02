Vedado a la pesca de salmón el coto del Lérez en Monte Porreiro por cuarto año consecutivo

El coto del Lérez en Monte Porreiro volverá a estar cerrado para la pesca del salmón este año. Es la cuarta temporada consecutiva en la que la Consellería de Medio Ambiente decreta esta veda a la vista de la escasa población de salmones, que padece el río desde hace varios años. La Xunta publicó ayer las normas de pesca en ríos y embalses gallegas, que determinan que esta especie se podrá pescar desde el próximo 1 de mayo en Betanzos, Pontevea, Ximonde o A Pontenova, por ejemplo, pero no en el Lérez.

Los aficionados tendrán que buscar una vez más, otros ríos para capturar el “campanu”. La última pesca documentada fue en mayo de 2019 y se trató de un ejemplar de récord: casi once kilos, el más grande del que hay registros. Pero ese año apenas se recogieron tres salmones en todo el año. Las repoblaciones periódicas no parecen tener efecto, de momento, para combatir la baja población de esta especie. En las últimas temporadas en las que sí se pudo pescar en la presa de Bora y sus inmediaciones, las capturas fueron muy escasas y no se cubría siquiera el cupo máximo para todo la campaña. En 2018 fueron dos y se llegó a cinco en 2017, pero muy lejos de los quince de 2016.

Hace un año, en marzo de 2022, la Xunta aseguraba que había realizado repoblaciones en los ríos Lérez, Miño y Ulla a su paso por la provincia de Pontevedra con 3,65 millones de salmones juveniles en los últimos veinte años para impulsar la recuperación de esta especie tras el declive detectado en la década de los años noventa. Además, en el mismo periodo se habían recapturado más de dos mil adultos de salmones marcados y la mayoría en el mismo río de la provincia de Pontevedra donde fueron liberados, aunque también se habían encontrado en lugares muy distantes, como los ríos Eo, Esva o Bidasoa, o incluso en el mar, como en la costa oeste de Irlanda, en el Mar de Noruega al noroeste de Islandia e incluso en Groenlandia, a 4.000 kilómetros de Galicia.

Las opiniones de los aficionados son de todos los gustos con respecto al coto salmonero de Monte Porreiro, desde un descenso de población y una mala situación del río, hasta que se trata de un fenómeno cíclico. Algunos confían en que la situación se recupere en próximos años, si bien admiten que “el salmón está bastante en declive”. Aún así, añaden que esta especie “es muy cíclica y pueden pasar varios años de buenas entradas y llega otra campaña que falla por completo”. Además, creen que se trata de una situación “que se produce en todos los ríos”.

La orden publicada ayer por la consellería también regula la pesca de la trucha y la del reo. En este último caso, la temporada abarca del 1 de mayo al 31 de julio, y se puede acudir a ríos como Almofrei, Verdugo, Rons e incluso Os Gafos, si bien en los últimos años no se registran capturas en él. En el Verdugo se autoriza la pesca de trucha para los concursos de la Festa da Troita de Ponte Caldelas, y en el embalse del Pontillón solo se permite practicar esta afición desde una embarcación, lo que limita al máximo esta actividad.

El caudal del río, por debajo del que se registraba hace un año

Entre el 26 de enero y el 20 de febrero la ciudad de Pontevedra y su comarca vivieron muchas jornadas de intenso frío, pero también de una ausencia total de precipitaciones. Esta semana regresaron las lluvias, aunque hasta el momento de escasa entidad, apenas tres litros por metro cuadrado acumulados en 72 horas. Esto ha provocado que el caudal del Lérez haya descendido paulatinamente en el último mes. El 21 de enero, acumulaba cerca de 84 metros cúbicos por segundo y ayer ese caudal era de apenas 11 metros cúbicos, a la espera de los efectos de las precipitaciones que se anuncian para estos días. Con once metros cúbicos por segundo, según los datos de Augas de Galicia, el estado del río está incluso por debajo del que presentaba el Lérez hace un año, cuando rondaba los 14 metros cúbicos.

Se da la circunstancia de que en febrero de 2022, Augas de Galicia comenzó a activar los primeros avisos ante la amenaza de sequía, que se agravaron con el paso del tiempo, hasta que en verano fue necesario establecer algunas restricciones en el consumo de agua y la empresa Ence tuvo que suspender la producción durante varios meses, con un ERTE incluido para sus trabajadores, ante el bajo nivel del Lérez, del que se abastece para la fabricación de pasta de papel. Por el momento, Augas de Galicia mantiene el nivel de normalidad, a la espera de la evolución meteorológica en las próximas semanas. Por su parte, el embalse del Pontillón, que almacena agua como posible reserva, se encuentra al 84% de ocupación, solo por debajo de la presa del Umia, en el 42% y los embalses de Cecebre (62%) y Eiras (79%) que abastecen a A Coruña y Vigo.