En decembro de 2019 foi bautizada a estrela Rosalía de Castro, unha xornada na que o esferoide luminoso HD 149143 pasou a levar o nome da nosa máis ilustre figura da lírica moderna. Ela será hoxe a gran protagonista do Día de Rosalía, unha efeméride que o Concello convida a celebrar buscando no firmamento a pegada da escritora.

A observación desenvolverase na avenida da Raíña Vitoria a partires das 20 horas. A Asociación Sirio colabora na organización e os participantes disporán de telescopios.

O Concello tamén programa para esta xornada o obradoiro musicado “Figueiriñas que prantei” que encabezarán Antón Ke e Polo Correo do Vento. Comezará ás 17.30 horas no parque Amalia Álvarez e diríxese a crianzas de máis de tres anos.

No caso de choiva, as dúas actividades trasladaranse ao Pazo da Cultura. O Concello suliña que con esta xornada procura “participar na divulgación e posta en valor dunha figura clave para a lingua e a literatura galega como é Rosalía de Castro, cuxo impacto na cultura e sociedade do país é transversal e máis que recoñecido, chegando até os nosos días como a muller galega máis influínte e estudada da historia”.

A Deputación é outra das institucións que se suma ao Día de Rosalía, neste caso coa prantación nos xardíns anexos ao Pazo Provincial dunha figueira filla da árbore dos tempos de Rosalía que vive na Casa da Matanza, en Padrón. Sáldase así “unha débeda que a Deputación tiña coa Fundación Rosalía despois de que nos irmandarámos e de que levaramos camelias nosas para o seu xardín”, lembrou a deputada de Lingua, María Ortega.

Os actos, nos que colaboran a Casa de Rosalía e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, continuarán no salón de plenos cunha celebración na que estará Carme Adán, que leeerá o maniesto da AELG. Repartiranse exemplares de camelia e libros da Colección Cíez, no marco un espectáculo multidisciplinar que mesturará ilustración, poesía e música.

Tamén a Universidade de Vigo festexará a xornada, neste caso cun acto centrado no xénero da zarzuela galega. Incluirá unha conferencia do musicólogo Javier Jurado e unha actuación da soprano Loli Crespo e o pianista Alejo Amoedo, a partires das 20.30 horas e con entrada libre na Casa das Campás.

“Rosalía saca a lingua” é o lema deste Día de Rosalía no Concello de Poio. Hoxe a Casa Consistorial acollerá ás 12 horas unha lectura pública de poemas da autora de Follas Novas e a edil de Dinamización Lingüística, Raquel Rodríguez, lerá o manifesto da Asociación de Escritores.

Xa pola tarde, ás 17 horas a Biblioteca de Campelo acollerá o contacontos Da miña terra, dirixido a nenos entre os 4 e os 11 anos.