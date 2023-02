Cinco grupos compiten en la noche de este jueves por el primer premio del Concurso de Murgas 2023 del entroido pontevedrés. La cita es desde las 21.00 horas en el Pazo da Cultura, a cuyo escenario se suben los grupos Val do Lérez. Os que non saen do bar, Equipo Ja Pontevedra y Eléctricas PTV, los tres de la capital, y los grovenses de A tropa da Moncha A Caralla y Leña Verde.

Las cinco agrupaciones fueron las seleccionadas en las semifinales del lunes y del miércoles, entre las diez murgas inscritas en el concurso. Letras mordaces con asuntos como los proyectos eólicos, la situación de la sanidad pública o la política local y nacional llenan las canciones que se han interpretado hasta ahora en el Pazo, abarrotado de público, como es habitual. Por su parte, en la tarde del Miércoles de Ceniza, el Centro Cultural de Monte Porreiro, acogió una fiesta infantil de Carnaval organizada por la Asociación Pontevedra A Fieitiña de Palilleiras, en colaboración con otras entidades del barrio. Tras una actuación musical ofrecida por Migallas Teatro, La Anpa Os Campos ofreció a los niños una sesión de globoflexia, mientras que la Asociación Deportiva Monte Porreiro, junto a Pinceladas Creativas, pintaron las caras de los niños para llenar de espíritu carnavalesco todo el Centro Cultural de Monte Porreiro. Además estuvieron presente el Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro y el Pontevedra Rugby Club, mientras que la Comisión de Festas do Bo Pastor ofreció espacios musicales con DJ Manu, al tiempo que puso a disposición de los asistentes bebidas frías y calientes, además de los típicos postres de carnaval con el fin de recaudar fondos para las fiestas parroquiales. El Rinconcito de Nieves, librería del barrio, colaboró con la elaboración de las bolsas de golosinas repartidas a los más pequeños, mientras que las Anpas Luis Seoane, y O Miradoiro y los clubes Rítmica Xiada y Taekanart decoraron el centro cultural, lleno con más de 300 niños.