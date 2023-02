Rosalía, o berro tamén no noso tempo

Dos moitos legados de Rosalía de Castro, destacamos un, o da filósofa que sabe libre o seu pensar e non cede ante as cadeas impostas. Rosalía ensinounos da liberdade do pensamento que se afunde na realidade para interrogala por un futuro mellor. Se só cantamos as pombas e as flores, as luces de cores dos nosos autorretratos dixitais, de que teremos a alma? Se desoímos os berros do noso tempo, de que teremos a alma?

As palabras de Carme Adán escoitaronse na tarde deste venres no Pazo Provincial no acto central que conmemorou o Día de Rosalía. A profesora, ensaista e exdiputada foi este ano a encargada de asinar o manifestó da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), que capitalizou boa parte dos actos organizados por distintas institucións para conmemorar a efeméride.

A Fundación Rosalía de Castro foi a convidada de honra, coa AELG, aos actos organizados pola Deputación, coas que colaborou na organización das actividades, que incluiron un espectáculo multidisciplinar con ilustración, poesía e música conducido pola actriz Mónica Camaño.

A presidenta, Carmela Silva, puxo en valor a Rosalía de Castro, á que dende a Deputación “reivindicamos para enxalzar o seu papel tamén como unha das primeiras referentes do feminismo en Galicia”. Remarcou a titular da institución provincial “o privilexio que temos en Galicia de que unha muller sexa a nosa referente, a nosa matriarca, o noso grande emblema que nos une e identifica” e, por iso, “é fundamental poñela en valor hoxe, pero tamén todos os días do ano”.

No espectáculo os poemas de Rosalía “Diredes d´estos versos, y é verdade”, “Xigantescos olmos, mirtos”, “Silencio!” e “Tal com´as nubes/Qu´impele o vento…” na voz do Premio Nacional de Poesía Xove Alba Cid resoaron no salón de plenos do Pazo Provincial, ao igual que o fixo a melodía da arpa en mans de Alba Barreiro. De xeito simultáneo, o artista multidisciplinar Marcos Escudero elaborou en directo unha ilustración en area coa técnica “sand painting”.

As actividades adicadas a Rosalía tamén tiveron como protagonistas aos cativos. Éstos foron os convidados a “Figueiriñas que prantei”, un obradoiro musicado que se desenvolveu no parque de Amalia Álvarez da man de Antón Ke e Polo Correo do Vento.

A actividade enmarcouse na programación promovida polo Concello, que tamén incluiu ao anoitecer un recital poético da man de Estíbaliz Espinosa. Estaba inicialmente previstona avenida Raíña Victoria, e trasladouse ao Pazo por mor da chuvia.

Os versos mesturaronse coa busca da estrela Rosalía no ceo, unha actividade desenvolvida coa Asociación Astronómica Sirio, que trasladou ata o Pazo telescopios para que os participantes tivesen oportunidade de usalos na observación.

O Concello de Poio programou unha lectura pública de poetas e un maniesto, así como sesións de contacontos para os nenos e a campaña #FalaBonito. “Rosalía saca a lingua” foi o lema desta edición da efeméride, que terá hoxe un epílogo na Biblioteca de Campelo coa sesión de contacontos “Da miña terra”, dirixida a cativos de entre 4 e 11 anos.

No caso de Marín, o Concello celebrou unha ofrenda floral no monolito adicado á escritora que se atopa na Alameda, un xesto ao que puso música a agrupación “Os de Marín”.

Non só as institucións conmemoraron o Día de Rosalía. Tamén o fixeron agrupacións coma o grupo de música tradicional “Os Chichisos”, que ses sumou a efeméride coa grabación da peza “Pasodoble pra Sainza”, composta por Rafael Quintía.