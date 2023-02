Sanxenxo enterró ayer en Portonovo a la Sardiña, teórico final del entroido. Pero el municipio aún tiene por delante un amplio programa festivo con una de sus citas centrales aún pendientes: la Festa do Jato de Portonovo. La localidad acogió ayer el velatorio y posterior incineración de la Sardiña. Sus restos se velaron en la marquesina de la Rúa Areal y desde allí partió la comitiva por todo el centro de Portonovo hasta culminar en el puerto para encender la hoguera.

Las celebraciones aún siguen mañana viernes en Vilalonga con otro Enterro, el de la Cabra, y en Portonovo, con el tradicional Espectáculo de Parodias donde los vecinos se convierten “en artistas de categoría máxima”. El espectáculo estará dirigido por la monologuista Cristina Maró y se repartirán tres premios de 200, 100 y 50 euros.

Pero es el sábado 25 cuando llega una de las citas más divertidas y participativas del entroido de Sanxenxo, junto con el desfile de disfraces. La Festa do Jato está organizada por la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo con la colaboración do Concello. El humorista Isi será el invitado especial de la celebración. La cita arrancará con la carrera, a las 12.30 horas, de “Os jatos atrás do rato” en la rotonda de la lonja y concluirá en el campo de San Roque con medallas para todos los participantes y con avituallamiento. Habrá pasacalles y música durante toda la jornada, así como talleres infantiles en el campo de San Roque. No faltará el asado en toda la calle.

Al día siguiente, el domingo 26, se pondrá el broche de oro al Carnaval en Sanxenxo con el desfile de adultos a partir de las 16.30 horas en el que se repartirán 10.250 euros en 18 premios en seis categorías. Los interesados podrán inscribirse en el 986 727 936 o el mismo día en el Club de Jubilados de Sanxenxo.