O conselleiro do Medio Rural, José González, supervisou onte os traballos silvopastorís que se levan a cabo no monte veciñal en man común de Xesta, no concello da Lama. Alí lembrou que se trata dunha actuación enmarcada no Plan de Pastos de Galicia, clave na prevención de incendios forestais, á vez que fomenta a gandaría en extensivo da nosa comunidade.

Xesta é a parroquia con maior censo gandeiro do concello, con máis de 2.200 cabezas, estase a actuar en 34 hectáreas de superficie con preto de 229.000 euros. Xa se fixo a roza mecanizada, o pase de grada na maior parte do terreo e a adecuación de trazado para peche do perímetro de 1.800 metros, así como a colocación de postes de madeira para peche con malla doutros 1.200 metros lineais. Outras das actuacións que se pretenden levar a cabo son a estensión de caliza moída, a fertilización, o pase suplementario de grada lixeira, a sementeira e o pase de rulo.