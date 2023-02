Malestar por el “irrisorio” refuerzo de un policía para Pontevedra: “No cubre ni las jubilaciones”

Un policía. Este es todo el refuerzo que recoge el borrador del Concurso General de Méritos de Escala Básica para la Comisaría de Pontevedra. Un único agente de base para un concurso que tampoco se traduce en grandes aportaciones para el resto de escalas (un único suboficial y otro oficial).

La propuesta ha caído como un “jarro de agua fría” entre el personal de la Comisaría Provincial. Un malestar del que se están haciendo eco los sindicatos policiales que han llegado calificar de “insulto” la propuesta realizada por la Dirección General de la Policía. Un documento que, advierten, todavía no es firme puede ser corregido. El SUP ya ha solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno, José Miñones, para intentar arreglar una distribución que considera que discrimina a toda Galicia (Vigo también incrementa su plantilla en un único policía de base, y Marín y Vilagarcía no tendrán ninguno), antes de que el documento pase el trámite del Consejo de la Policía, tal y como explicó el responsable del Sindicato Unificado de Policía, Roberto González.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) también lamentan que ni la Delegación ni la Subdelegación del Gobierno “muevan ficha” para corregir esta situación. Carlos Rodríguez, responsable de la CEP en Pontevedra, indicó que el sindicato ya ha presentado alegaciones a este borrador que es un “agravio y un hecho discriminatorio” para Galicia y Pontevedra. Reclaman, la cobertura de 100% de las plazas vacantes en los catálogos, pero como medida urgente y ante el aumento de la criminalidad, que como medida temporal “se aumente con carácter inmediato y extraordinario un 5% del Catálogo de las plantillas policiales en Galicia y que sean pubicadas en el presente Concurso General de Méritos”.

La plantilla ya cuenta con unos treinta agentes menos entre vacantes y comisiones de servicio

¿Cuáles son los riesgos de que finalmente el borrador del concurso quede tal y como está actualmente, con un único agente de la escala básica para la Comisaría de Pontevedra? Ambos sindicatos son claros al respecto: La presencia policial en la calle a lo largo de este y del próximo año se vería muy limitada por la falta de personal. “Habrá menos indicativos en las calles y, por lo tanto, una mayor inseguridad”, indica Carlos Rodríguez. Lo mismo resalta Roberto González del SUP: “En Pontevedra había muchas esperanzas en este concurso, ya que el próximo año y en los siguiente se prevén numerosas jubilaciones y esto no nos da ni para cubrirlas”. Todo ello, en un escenario con una plantilla que ya cuenta con un déficit de unos 30 agentes en su catálogo, ocho de ellos agentes de la escala básica, que son los que realizan las labores de patrulla y seguridad ciudadana. Además, hay 22 agentes en comisiones de servicios (Xunta, UIP, GEO o embajadas). Por este motivo, la sensación entre los agentes de la Comisaría de Pontevedra es, según el SUP, de “enorme decepción”.

Carlos Rodríguez, del CEP; incide también en esta misma circunstancia. “La de Pontevedra es una plantilla envejecida y son muchas las jubilaciones que están al caer, esta propuesta de un único agente es irrisoria”. A ello suma también las comisiones de servicio en vigor.

Todo ello, recalcan ambos sindicatos, en un momento de incremento de la delincuencia en Galicia y también en Pontevedra. El SUP resalta que hasta el tercer trimestre del pasado ejercicio el número de ilícitos penales había aumentado un 16,3% respecto al mismo periodo de 2021. Además, de las ciberestafas, los delitos contra el patrimonio volvían a registrar una tendencia alza, con especial incidencia en los hurtos, tras los años de bajón por las medidas de distanciamiento social que se adoptaron con la pandemia.

Un aumento de la delincuencia a la que también alude la Confederación Española de Policía. Carlos Rodríguez hace hincapié, además, en aquellas modalidades delictivas que cuentan con unidades específicas que se pretende reforzar. “Además de perder agentes de calle, esta propuesta impide dotar de medios a los equipos que se quieren impulsar, como los especializados en ciberdelincuencia o las unidades de protección a la mujer y a la familia, (las conocidas como UFAM).

La propuesta de la Dirección General de la Policía recoge apenas 26 plazas de agentes de la escala básica para toda Galicia. Pero es que la provincia sale además bastante perjudicada. Por Comisarías: Vigo se quedaría con 1, Pontevedra con otro, Vilagarcía y Marín no recibirían ninguno y la Unidad de Extranjería de Tui un total de 2.

Mayor número de funcionarios para territorios con población similar o inferior Roberto González, responsable del SUP en Galicia, explica que en esta propuesta de concurso de traslados la Dirección General de la Policía ha apostado por destinar un gran número de efectivos a zonas del Mediterráneo o fronterizas. Más allá de la problemática que puedan tener estos territorios, González incide en que existe un agravio comparativo que va a dejar a Pontevedra y a Galicia más desprotegidas. Vestir a un santo para destapar otro. Desde el SUP aluden, en cualquier caso, a una “mala planificación” para no prever en años anteriores estas necesidades de tal forma que hay destinos como la Comisaría de Manises, en Valencia, a la que otorgan 42 agentes de los 71 que tienen en catálogo. En cualquier caso, por ejemplo, contrastan los 26 policías de base para toda Galicia con los 173 de Baleares. Por Comisarías hay ejemplos como la de Algeciras, con una población similar a la que atiende la Comisaría Provincial de Pontevedra Marín y Vilagarcía (unos 122.000 habitantes), a la que se le asignan 70 funcionarios, frente al único policía para estas tres comisarías gallegas. La Línea (con 63.000 habitantes) recibe 58 agentes; Tarragona con 134.000 habitantes, tendrá 20 funcionarios más o Puertollano, con 45.000 habitantes, un total de 9. Son solo alguno de los muchos ejemplos que recoge el SUP, quien destaca que Pontevedra ya viene de anteriores concursos en los que se les asignaron pocas plazas.

Agentes gallegos a la espera de poder regresar

Como indican desde la CEP, este concurso también ha sido una completa decepción para los “cientos de policías gallegos” que están destinados en comisarías de fuera de la comunidad autónoma que siguen esperando la oportunidad de concursar por una plaza en su tierra, pero que ven como la oferta que sale cada año es muy escasa.