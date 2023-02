Dejen paso a los filibusteros del mar

La tripulación del Burla Negra, con su capitán el sanguinario Benito Soto al frente, regresó a Pontevedra para protagonizar, con perdón de cientos de filibusteros aficionados, la Noite Pirata. Y es que ésta volvió a convocar a cientos de bucaneros, que disfrutaron en la calle de varias horas de fiesta amenizadas por la Asociación Combrus, Troula y Vamos a Todo.

Los más pequeños fueron los primeros en sumarse al desembarco con una fiesta infantil en A Ferrería. Ésta dio paso a la Noite Pirata y a los pasacalles de ocho comparsas, que amenizaron el martes de Entroido hasta la medianoche.

Superado su ecuador, el Carnaval pontevedrés continúa hoy con una intensa programación que incluirá durante la tarde la recuperación del Entroido tradicional de Campañó con la Corrida da Rosca. Tendrá lugar en el Campo da festa de Cabaleiro a partir de las 16.30 horas.

Por su parte, el Centro Cultural de Monte Porreiro será escenario a las 17. 30 horas de una fiesta infantil con “Cantaxoga”, de Migallas Teatro. También está pensado para los más pequeños el taller “As máscaras de Ravachol” que tendrá lugar en A Ferrería a las 17 horas.

El popular loro del Carnaval pontevedrés será asimismo protagonista a partir de las 19.00 horas en la recreación de la botica de Perfecto Feijoo, de nuevo con ambientación a cargo del Aula de Teatro Municipal.

Mañana se estrenarán los “Xoves da Pasarela”, una fiesta en la que colaboran más de 60 locales del barrio de A Eiriña. Los vecinos, comerciantes y hosteleros, en colaboración con el Concello, han organizado una tarde de diversión que también incluirá una degustación de filloas en 5 bares y taperías.

La molesta costumbre de arrojar huevos harina

No es la primera vez que ocurre, pero no por ello deja de resultar molesto y enojoso. Grupos de adolescentes convierten la fiesta de Carnaval en una “batalla” de huevos y harina que deja las calles sucias y en algunos casos llega a manchar a los peatones. Ya en años anteriores hubo muchas quejas por esta costumbre, que no parece fácil de erradicar. Por otra parte, Santa Clara acoge las Xornadas sobre o Entroido de Galiza, los días 24 y 25, desde las 18.00 horas. Arrancarán con la presentación del cuaderno “O Entroido de Galicia” por Lorena Meis Naveiro, y la conferencia de Denise Justo Casado titulada “Carzoa, Madamas e Galáns”. Después, Marta Delgado González hablará de “Follateiros e follateiras de Lobios”. Al día siguiente, Xosé Manuel Seixas Ares analizará las “Mascaradas do Entroido galego” , y Felipe Castro hablará de “O Oso de Salcedo: contextualización cultural e social”.