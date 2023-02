El Entroido se despliega ya por toda la comarca. En Marín se celebró ayer el Desfile Infantil por el centro de la villa, seguido de una Gran Fiesta Infantil en el Parque Eguren, con música, animación y filloas gratuitas para los asistentes. En Marín la diversión continúa hoy con comparsas por la mañana y el Gran Desfile de Disfraces e Carrozas desde las cinco de la tarde.

Mañana será uno de los momentos más esperados del Entroido en esta villa, con el velatorio a la Sardiña, así como la Festa do Merengue en Lameiriña y fiesta infantil en este barrio. También la Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Marín pone en marcha la “Campaña Entroido”. Por las compras realizadas, en cualquiera de los puestos asociados, los clientes recibirán unas papeletas que deberán cumplimentar con sus datos, y despositalas en la urna, habilitada para tal fin, participando de este modo en el sorteo de 3 cestas con productos del Carnaval. El sorteo se realizará el miércoles día 1 de marzo y la entrega de premios el jueves 2 a las 13 horas.

Sanxenxo

Sanxenxo abre hoy su programación de Entroido con el Desfile Infantil de Disfraces, a partir de las 12 horas. En total se repartirán 16 premios y 2.060 euros. Las inscripciones podrán realizarse en el mismo día en la mesa que se ubicará en el Club de Jubilados de Sanxenxo, entre las 10.30 y las 11.30 horas, pero el plazo para los que lleven vehículos a motor concluyó este viernes a las 14 horas. El desfile saldrá del cruce de la Avenida Luis Rocafort-Paseo de Silgar y continuará por la Avenida do Porto y la Praza dos Barcos.

Poio

En Poio el desfile de carnaval calienta motores con la inscripción aún abierta para individuales y parejas. Las anotaciones en estas categorías aún es posible realizarla hoy, entre las 15.30 y las 16.00 horas, en la Praza da Granxa de Campelo. En este desfile de Poio ya está confirmada la presencia de varios grupos, algunos de los cuales están formados por cerca de 50 personas.

Madamas y Galáns de Cobres llevan ya el Entroido a todos los barrios de Vilaboa. Todas las noches habrá fiesta en la carpa de Riomaior hasta el martes, que arrancará con la Corrida do Galo y finalizará con una tirada de fuegos de artificio. Las Madamas e Galáns estarán en las calles desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, que llegan de regreso a Riomaior. Tanto hoy como mañana el inicio del baile se adelanta a las 21.30 horas. El martes será el día grande del Entroido de Vilaboa, cuando se celebrará la Corrida do Galo, con juegos populares y concursos de disfraces.

Umia

En Caldas de Reis la primera cita será también hoy con el Desfile de Entroido, que saldrá a las 17.00 horas del Paseo Román López y recorrerá las calles principales. El concello repartirá casi 4.000 euros en premios, cuyo concurso será valorado por un jurado compuesto por representantes de varias asociaciones y presidido por la concejala de Cultura. La calle de la Herrería de Caldas de Reis ya está preparada y perfectamente decorada para celebrar el Entroido, con la instalación de una góndola con sus personajes caracterizados de gondolero y de pareja de enamorados, así como con grandes máscaras venecianas. Se trata de una iniciativa de los vecinos y vecinas de esta calle que sirve de entrada a la villa termal en su acceso desde Pontevedra, dándole una imagen sorprendente y muy adecuada para este tiempo de Entroido.

El Concello de Barro recupera su entroido con normalidad después de los años con restricciones a causa de la pandemia. Las actividades comienzan hoy con la Corrida do galo en todas las parroquias. Las persaos ganadoras en cada parroquia pelearán por el galo en una final el domingo 26 de febrero. La Corrida do Galo es un juego tradicional que se celebraba en Barro en la época de entroido y que desapareció, pero que el Gobierno municipal está recuperando por todo lo que significa, tanto desde el punto de vista de la diversión y relación entre el vecindario como por el valor cultural de esta tradición.

Por su parte, Cuntis prepara la celebración del Enterro do Chapante unido a la XXIV Festa do Lacón. Las fiestas arracanarán el día 24 con la Gala do Chapante, mientras que la jornada del domingo 25 estará dedicada a la fiesta gastronómica.