El concello de Poio contará por primera vez en 2023 con dos Senderos Azules. Así lo confirma el alcalde, Luciano Sobral, que informa de que al distintivo alcanzado en 2022 para el paseo litoral entre A Seca y Lourido se suma en esta ocasión el tramo de la Variante Espiritual del Camiño Portugués, cuya primera etapa pasa por el municipio poiense, hasta llegar al Mosteiro de Armenteira (Meis). Este sello de calidad es otorgado cada año por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), a través del cual se reconocen los recursos naturales, ambientales y de ocio que presentan este tipo de espacios al aire libre.

El regidor participará el próximo 24 de febrero en el acto de entrega de las banderas, que tendrá lugar en Santiago de Compostela. Como no podía ser de otro modo, Sobral mostró su satisfacción por el incremento del número de Senderos Azules en el municipio. “Sin duda suponen un plus importante para dos espacios muy emblemáticos de Poio, que no solo son un punto de encuentro habitual para nuestro vecindario, sino que también son un reclamo muy importante a la hora de atraer a visitantes a nuestra villa”, indicó el alcalde, precisamente estos días pasó revista al tramo de la Variante Espiritual a su paso por Poio.