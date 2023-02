Ansiado primer desfile del Entroido postpandemia

Tres años después de la tan impactante declaración de la pandemia del coronavirus que puso el mundo del revés, en marzo de 2020, el Entroido ha regresado con todo su esplendor para sacar el lado más divertido de los pontevedreses a las calles. El centro de la ciudad se llenó de gente ayer por la tarde para acoger y participar en el gran desfile del Carnaval 2023, una de las fiestas más esperadas del año y apta para toda la familia. Es la primera vez desde el COVID que esta celebración se lleva a cabo sin restricciones.

En todas las calles en el trayecto previsto para el paseo de los disfraces, entre José Malvar y la Alameda, apenas quedó un hueco libre. El buen tiempo, igual que ocurrió con la cabalgata de Reyes, acompañó, de modo que la afluencia de público volvió a ser importante. Eso sí, a medida que se puso el sol y bajaron las temperaturas, el desfile del Entroido comenzó a perder público, ya que si bien era muy esperado, se hizo, en opinión de buena parte de los presentes, un poco largo. Y es que este año el recorrido se prolongó durante más de tres horas, con salida a las cinco de la tarde y pasando los últimos participantes todavía a las ocho ante la capilla de A Peregrina.

Este año fueron ocho las comparsas participantes, que contaron con el acompañamiento de decenas de grupos, parejas y disfraces individuales que entraron a concurso.

Así, se pudo disfrutar de las propuestas de Os Paparrulos, Os Cen Tolos, As Sonecas de Poio, Os Canecos de Poio, Miúdos de Arcade, Las Flores del Carnaval de Monte Porreiro, Os da Caña de Marín, los Solfamidas de Campo Lameiro, Amoriños de Bora... A todos ellos precedió, como debe ser por riguroso estatutos, la carroza del Rey Urco, que encabezó el desfile con un vistoso barco pirata desde el cual se lanzó el primer confeti de la tarde.

Tras él llegó una de las participaciones más aplaudidas, los integrantes de la iniciativa “Rodando”, que fomenta el uso de bicicletas adaptadas por personas con discapacidad, que circularon al ritmo de la música de Boney M.

Mucha música y humor

En el desfile de este año hubo de todo y no faltó la música ni, sobre todo, el humor.

Uno de los grupos más aplaudido fue la “Monstra Intranos” del colectivo Cor Café, con un cementerio móvil digno de admiración. Desde esta particular plataforma se podía viajar hasta Transylvania, Teixido, Salem, Sleepy Hollow o Requián, todos ellos lugares mágicos y conocidos por su relación con el otro mundo. Una mujer acompañada de un esqueleto de gato hizo las delicias de grandes y pequeños, así como su séquito de niñas que bien podrían recordar a la famosa Miércoles de la Familia Adams, aunque más coloridas. En este espectáculo no faltaron un ataúd o un bebé zombie.

Por las calles de Pontevedra se pasearon un domador con su león que provocó aplausos generalizados, el Rey emérito con una maleta llenas de billetes y un retrato de Corinna Larsen, varios pollos perseguidos por la Policía Local (una clara alusión a los agentes de Poio, que recientemente multaron a un vecino de Lourido por tener sus gallinas sueltas en la vía pública), payasos disparando la palabra “Paz”, un jabalí acompañado por un lobo ibérico...

Y como no podía ser de otro modo, personajes de cuentos clásicos que han logrado llegar a varias generaciones de niños: Caperucita y el Lobo Feroz, La Bella y la Bestia...

La mayor parte del desfile lo emplearon las comparsas con sus bailes y coreografías, en las que las mariposas fueron los personajes más recurridos con diferentes colores y formas. Una parte importante de su composición es femenina y los roles, salvo en contadas excepciones, siguen siendo los mismos desde hace décadas: ellas bailan y ellos tocan. También en los trajes radica la diferencia: ellos trajes largos y ellas con vestidos muy cortos, que siempre despiertan comentarios de compasión por parte del público por el mes del año en que se celebra el Entroido.

Pero el resto de temática fue variada, como las intervenciones en las que el protagonista fue el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. En una iba acompañado por el candidato del PP a la Alcaldía, Rafa Domínguez, en la época egipcia, con el nacionalista cual faraón. En la otra eran los “recortes” del regidor local el motivo de crítica: en la Navidad, las orquestas de las fiestas de A Peregrina, el aparcamiento...

El desfile del Entroido pontevedrés no saldría tan bien si no es por la intervención del colectivo de Protección Civil, con su trabajo desinteresado en cada evento de la ciudad. Por ello, la actuación de Desprotección Civil de Os das Pistas fue una de las más aplaudidas y que permitió más participación del público. Este particular equipo de voluntarios hicieron suyas las calles y no dudaron en transportar en sus camillas a los más pequeños, que se animaron a hacer de “víctimas” de los accidentes más divertidos y disparatados.

Las últimas agrupaciones del Entroido 2023 fueron Amoriños de Bora, que montaron un divertido crucero con visitas guiadas incluidas durante las cuales se bajaron del trasatlántico, y los también pontevedreses Vamos a Todo, con un grupo de geishas japonesas con la facha “Los descomparsados de Lores lee”.