Lores hace balance social: “La ciudad despega tras la pandemia” pese a la inflación y la crisis

“La ciudad despega después de la pandemia”, aseguró ayer el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que compartió un balance económico con datos internos del servicio de Urbanismo y Arquitectura de 2021 y 2022 que certifican el atractivo y “dinamismo” de la Boa Vila en cuanto a actividades como la hostelería, supermercados y comercio en general y que también avanzó que en los próximos días ofrecerá más números, así como un nuevo estudio del Observatorio Socieconómico de la ciudad que elabora la Universidade de Vigo.

“Confirmamos que, a pesar de pasar una pandemia (en 2020 no hicimos ningún estudio porque estuvo prácticamente paralizado todo) y de la guerra de Ucrania y la crisis de precios, podemos decir que en 2021 y 2022 Pontevedra volvió a despegar con niveles semejantes o incluso superiores a los que teníamos antes. Puede dar la impresión de que no es así, pero los datos son claros”, destacó el regidor municipal.

Lores se refirió concretamente al número de licencias de apertura o títulos habilitantes de negocios o “actividades comerciales en sentido amplio”. Así, aportó que en los años 2021 y 2022 se recibieron 244 solicitudes de licencias para actividades económicas y en 2018 y 2019 las solicitudes fueron un total de 239. “Si comparamos con datos prepandemia, hablamos de cifras muy similares, incluso superiores”, apuntó el alcalde.

El regidor municipal destacó especialmente la apertura de grandes supermercados, como el Gadis de Benito Corbal, “que amplió enormemente su local con el cambio de ubicación”, y la previsión de apertura de dos Aldi, en Vialia y en la Avenida de Lugo, que serán el segundo y el tercero que se abran en toda Galicia. Lores apuntó que estos negocios, “de alguna manera se asientan en ciudades que tienen dinamismo económico” porque “son empresas que hacen estudios de mercado rigurosos” antes de iniciar nuevos proyectos.

“Son actividades que conocen los ritmos del mercado, hay mercado en la ciudad a este respecto”, insistió el alcalde, que recordó que se trata de “cadenas que no tenían presencia importante o directamente no tenían presencia en la ciudad y que están apostando por Pontevedra en plena crisis. Superficies de este tipo no abren supermercados en el centro de la ciudad si no los respalda un estudio”.

En este sentido, el alcalde puso en valor el modelo de ciudad. “Con estas inversiones se apuesta por un modelo de ciudad compacta, de comercio de proximidad y por cómo quiere la gente vivir, por un espacio seguro, accesible y multiservicio, lo que hace las ciudades más cohesionadas”.

Dentro de las previsiones a corto y medio plazo, el alcalde destacó también la construcción de tres residencias para mayores que crearán más de 1.500 puestos de trabajo en los próximos años entre el sector de la construcción y la propia gestión posterior de estas instalaciones. Lores recordó que la residencia privada que promueve la Fundación Amancio Ortega tendrá 120 plazas, mientras que las dos públicas de A Parda y Tafisa tendrán, cada una, 150 habitaciones. “Duplicaríamos, o más, la capacidad existente en este momento”, señaló el regidor municipal, que apuntó que estas residencias “generan puestos de trabajo y actividad económica durante su construcción y también en el futuro. Los puestos de trabajo fijos o permanentes para su gestión son unos 250”.

“Estamos hablando de actividades que tienen que ver con restauración, hostelería, supermercados, despachos profesionales… cualquier tipo de actividad. Con los datos que tenemos en este momento podemos decir que la Boa Vila despega tras la crisis provocada por la pandemia”, insistió el alcalde, que valoró muy positivamente estos datos al tener en cuenta no solo las consecuencias del COVID, sino también de la guerra de Ucrania y la posterior crisis de precios y suministros que obligaron a retrasar obras y que abocaron al cierre a algunas empresas.