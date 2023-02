La sintonía con Bruselas en materia de Costas anima a Lores pero Ence descarta que le afecte

La decisión de la Comisión Europea de abrir expediente contra España por no garantizar un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones en terrenos de Costas causó ayer especial revuelo en Pontevedra. En dicho requerimiento por una posible infracción de las normas de la UE, se cuestionaba la transparencia de estos procesos y la posibilidad que recoge la ley estatal de que las prórrogas puedan alcanzar los 75 años "sin justificación". La Comisión señalaba además, como ejemplo, las concesiones otorgadas, entre otras, a “empresas pasteras” ubicadas en terreno de dominio público marítimo-terrestre.

Dado que una de las concesiones de este tipo en España es la de Ence, la pregunta surgía de inmediato: ¿Podría afectar a este procedimiento a la prórroga otorgada a Ence? La empresa respondió ayer con un no rotundo.

Ence-Energía y Celulosas descartó que dicho procedimiento pudiera cuestionar su concesión en Pontevedra: “La legalidad de esta prórroga fue avalada por el Tribunal Supremo sin que se vea afectada por modificaciones legislativas que puedan tener lugar con posterioridad”, como sería el caso, si España se ve obligada a modificar su ordenamiento jurídico para cumplir la directiva de servicios comunitaria.

La compañía resalta que está actualmente a la espera de conocer el texto completo de la sentencia del Tribunal Supremo, pero asegura que “incluso en un hipotético escenario futuro en el que, a consecuencia de este procedimiento, España tuviera que modificar finalmente su Ley de Costas, dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo: es decir, se aplicaría a futuro, pero no a las concesiones cuyas prórrogas fueron concedidas con anterioridad, como es el caso de la prórroga extraordinaria de la concesión de Ence Pontevedra”.

Sentencia del Constitucional

Ence también recordó “que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 5 de noviembre de 2015, ya ratificó la constitucionalidad del régimen de las prórrogas extraordinarias establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo , de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 (es decir, en la conocida como Ley de Costas de 2013)”. Fue ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, y en el que, como ahora señala Bruselas, se argumentó que la Ley de Costas entraba en contradicción con la Directiva de Servicios de la UE. “Con todo, esta argumentación no fue acogida por el Tribunal Constitucional”.

Tampoco el presidente de la Xunta ve en este procedimiento amenaza para la concesión de Ence. Alfonso Rueda reconoció desconocer el contenido de la información requerida por Bruselas y pidió al Gobierno trasladarle los datos que tenga en su poder, pero avanzó que cree que no afectará ni a Ence ni a la Lei do Litoral que ha impulsado la Xunta. “Por lo que sabemos, se refiere a las prórrogas automáticas, no a las concedidas después de un examen”, declaró tras la reunión del Consello en alusión a las condiciones impuestas a la papelera para mantener su permiso para ocupar la costa.

El procedimiento de infracción abierto por Bruselas fue bien recibido en otros organismos como el Concello de Pontevedra o en la Diputación que sí creen que podría tener impacto en la concesión de Ence.

“Confirma nuestra postura”

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, considera que el paso dado por la Comisión Europea “reafirma” los posicionamientos del ayuntamiento contra la ubicación actual de la pastera, insistiendo en que la sentencia del Supremo “atenta contra la Ley de Costas” y “es un fracaso del Estado de Derecho”.

Insistió en que hay que esperar a ver el contenido de la sentencia y del voto particular que incluye, para que los asesores jurídicos del ayuntamiento “nos digan cuáles son las líneas a seguir, así como ante que instancias hay que presentar los recursos” que correspondan para intentar atacar el fallo del Supremo. Insistió en que acudir a los tribunales europeos es una posibilidad que “nunca descartamos” pero resalta que, además, ahora es la propia Comisión Europea la que podría llevar estas concesiones en el litoral ante el TJUE si no obtiene una respuesta satisfactoria del Estado español. “Se confirma nuestro planteamiento serio y riguroso” respecto a Ence, señalando que hay “muchos argumentos para avalar la reubicación de la fábrica de Lourizán”, desde duración de las concesiones según la ley de Patrimonio a la problemática de estas concesiones otorgadas sin concurso que ahora plantea la UE. “Lo que se confirma es que tenemos vías jurídicas para seguir trabajando” con el objetivo de revocar la concesión de Ence con argumentos legales, más allá “del sentido común y el deseo de la población de recuperar ese terreno que fue robado”.

Carmela Silva: “Cuando leí la noticia pensé que estamos en el lado en el que hay que estar. Tenemos la razón en defender que los lugares más valiosos de la naturaleza tienen que ser recuperados”.

Diputación

Por su parte, el vicepresidente, César Mosquera, resaltó que este “no es un asunto novedoso, la Unión Europea siempre avisa”. “De hecho, si no me falla la memoria, en el recurso ante la prórroga en la Audiencia Nacional ya se esgrime esa argumentación”, refiriéndose a la falta de concurrencia en las concesiones otorgadas a Ence. “Los que cantan victoria diciendo que esto está acabado, cuando menos están siendo imprudentes”, dijo sobre el proceso judicial. También Carmela Silva, la presidenta, recalcó que “cuando leí la noticia pensé: estamos en el lado en el que hay que estar. Tenemos la razón en defender que los lugares más valiosos de la naturaleza tienen que ser recuperados”.