O concelleiro de Normalización lingüística, Alberto Oubiña, participou na presentación dunha nova edición do Correlingua, a vixesimoterceira, sendo tamén a vixesimoterceira vez que Pontevedra é un dos escenarios nos que se desenvolve. “O Correlingua é un evento que ten transcendencia en todo o país, en todas as vilas nas que se celebra é máis que unha cita social na que a rapazada se une para reivindicar a lingua e tamén para celebrar que temos lingua propia e que temos forza para empregala”, sinalou Oubiña.

Baixo o lema “Na casa, na escola bota a lingua fóra”, o Correlingua exerce de marco á diferentes actividades que se sucederán nos primeiros meses do ano. “Esta edición, en Pontevedra, a festa terá lugar o mércores 24 de maio. Logo das restricións da crise sanitaria podemos recuperar de xeito total esta celebración, se ben volveremos usar o espazo da alameda, o palco da música, pois a experiencia foi realmente boa o pasado ano. Estaremos encantados de recibir a todo ese alumnado que queira sumarse dos centros de Pontevedra”.

A presentación do Correlingua contou coa presenza de Anxo Teran, coordinador nacional do Correlingua; Celia Armas, secretaria xeral da Mesa Pola Normalización Lingüística; Marta Ferreiro, membro de CIG Ensino, e Suso Vermello, secretario nacional da CIG Ensino.

Dentro das actividades contempladas este ano están “Crealingua”, un concurso libre de creación artística en galego; “Regueifando”, unha gran regueifa colectiva; “Desata a lingua”, para participar na creación do manifesto do Correlingua 2024, y “Cantalingua”, un concurso de música en galego. A inscrición na web do Correlingua está xa dispoñible.