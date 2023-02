Medio Ambiente autoriza una planta privada en el puerto para el reciclaje de sus residuos

La Consellería de Medio Ambiente ha dado luz verde a la creación en el puerto de Marín de una planta de reciclaje destinada a tratar los residuos de las empresas portuarias que lo deseen. Promovida por la Sociedad de Servicios Cantodarea SL, la iniciativa que acaba de recibir autorización ambiental se diseña en una parcela de 4.215 metros cuadrados ubicada entre el astillero de Nodosa y la dársena pesquera. El proyecto presentado a la consellería indica que “la actividad de la planta consiste en la valorización de residuos no peligrosos preparándolos para ser utilizados como materia prima para las empresas recicladoras que los demanden”. Subraya que dará “servicio a las empresas situadas en el Puerto de Marín”.

Explica que “los residuos se seleccionan en la zona de prensado. Los que son susceptibles de compactación se compactan en balas, que son almacenadas. Los residuos que no se someten a compactación se separan según su tipo y se almacenan en gran contenedor. Por ejemplo, los residuos metálicos se separan según su composición mientras que para los residuos de madera se separan, fundamentalmente, aquellos envases que sean aptos para su reutilización. Una vez que se dispone de cantidad suficiente se procede a la carga del material en camiones”.

Señala que “la actividad se pretende desarrollar en una parcela sita en el interior del Puerto de Marín, perteneciente a Puertos del Estado, en su zona de servicios, contando con la oportuna concesión administrativa de la Autoridad Portuaria. Internamente la parcela es diáfana sin construcciones existentes y está delimitada por un murete de hormigón con reja metálica contando con dos accesos para vehículos pesados en su lado Este. Se ubica en una zona en la que hay construcciones de empresas que tienen instalaciones en el puerto. La distancia menor a la lámina del agua es de 65 metros aproximadamente.

En concreto, “se hace necesario crear una zona de trabajo cubierta para la instalación de la maquinaria y para que el personal pueda realizar los trabajos de selección de los residuos y de alimentación de las prensas. Para ello, y en la medida en que el título concesional no permite la construcción de instalaciones fijas que no permitan la reversión de la parcela al fin de la concesión, la solución adoptada es la de crear una zona cubierta mediante contenedores marinos de 12 metros de forma que dos de ellos hagan de soporte longitudinal mientras que cuatro contenedores se sitúan de forma transversal apoyándose en los dos contenedores longitudinales”.

Añade que “se consigue una superficie cubierta en la que se ubica una prensa horizontal y dos prensas verticales “, mientras que “en el exterior de esta estructura se procede a instalar una segunda prensa horizontal”. El resto de la parcela se dedica al almacenamiento de las jaulas de residuos (llenas o vacías), de contenedores de residuos, al almacenamiento de los fardos de residuos procedentes de las prensas, al almacén de contenedores marinos no afectos a la actividad de residuos así como otros pertrechos náuticos (redes, etc.). Todos estos elementos se sitúan directamente sobre la solera de forma que no modifican su estructura”.

La promotora deja claro que “ninguna de las acciones previstas requieren la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, o la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, ni la generación de vertidos al lecho marino”.

Esta empresa ya se dedica en la actualidad al tratamiento de los residuos del puerto. Según la Autoridad Portuaria, el pasado año se retiraron 1.840.459 kilos. De ello, una vez descartados los residuos sólidos urbanos y asimilables que ascienden a un 15,10% del total, el 84,90% restante fue valorizable durante el pasado ejercicio al estar separado en origen.