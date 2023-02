“A ludopatía na adolescencia é unha realidade e hai que quitar o estigma”

Falar sen tapuxos dunha problemática social como a ludopatía na adolescencia e desestigmatizala foi o principal obxectivo do encontro do clube de lectura do Salón do Libro de Pontevedra celebrado onte en torno ao libro “A lebre mecánica”, de Ledicia Costas. A escritora viguesa explica algunhas das claves desta novela coa que regresa ao realismo social e coa que conseguíu unha grande conexión coa mocidade.

–Como xurde este encontro?

–É unha iniciativa do Salón do Libro de Pontevedra. Eu, que pola miña profesión visito moitos en España e fóra, teño que dicir que o de Pontevedra é un modelo, é un traballo extraordinario e creo que é importante deixar constancia disto. Ao fío do Salón está este clube de lectura no que estiveron lendo “A lebre mecánica”, que é unha novela na que, ademais do tema central, que é unha ruptura amorosa dunha parella de adolescentes, sucede que hai un personaxe que acaba metido nunha espiral de xogo online, casas de apostas, e trato o tema da ludopatía na adolescencia, que creo que é unha cuestión que merece especial atención polo momento que estamos vivindo.

–É importante tratar estes temas en público.

–Si, de feito estou tendo encontros xa en centros de Secundaria arredor deste libro e xa tiven a oportunidade de falar co alumnado sobre este tema e saben eles moito máis que nós. O tema do xogo online é unha realidade e a miña intención non é darlles ningún sermón nin moito menos, pero si poñer o foco nunha cuestión que me parece fundamental, de primeira orde. Creo que é importante quitar o estigma. Ao final eles son víctimas e parece que da vergoña falar do tema e que estamos estigmatizando aos rapaces, e creo que ten que ser o contrario, a quen hai que responsabilizar é a estas empresas que deseñan todo ese entramado para que eles se enganchen, por iso creo que é tan importante falar deste libro e poñelo en común.

–Importante para a mocidade, pero tamén para pais e profesores, non?

–Para min o máis importante é ter unha historia, iso está por riba de todo, non escribo a partir dun tema, senón dunha historia. Apetecíame moitísimo escribir unha historia dunha ruptura, de desamor, pero paralelamente, de xeito transversal, trato esta cuestión que poño enriba da mesa porque me considero unha escritora que está implicada coa sociedade na que vivo e ao final creo que hai que tratar cuestións que forman parte do día a día da mocidade. Creo moito na diversidade nas novelas e para que se sintan identificados cos textos que len teñen que sentilos próximos e por iso é importante falarlles do día a día.

–Polo que conta, a acollida está a ser boa.

–Si, os encontros que tiven esta semana foron moi emocionantes, está gustando moitísimo a obra e estou supercontenta, apenas tiven catro ou cinco encontros e foron todos extraordinarios, con moi boa acollida, fantástica recepción e estou moi satisfeita.

–Con esta obra volve ao realismo social despois de varios anos. Por que?

–Porque as miñas dúas obras favoritas e máis queridas polos rapaces e rapazas dos institutos son dúas obras de realismo social. Foi por petición popular, os rapaces levaban moito tempo pedíndome por favor que querían outra obra como “Unha estrela no vento” e como “Corazón de Xúpiter” e eu a escribín.

–Creo que o proceso de documentación foi moi intenso tamén, non?

–Si. Dinme de alta nunha web de apostas online, visitei varias casas de apostas de Vigo e A Coruña e, algo moi importante, falei con profesoras de Secundaria, ás que lles estou moi agradecida porque me axudaron moito, que tiñan alumnos con esta problemática para saber como afectaba ao seu rendemento e ás súas relacións sociais con outros compañeiros para que a novela fose crible. Cando escribes sobre algo tan delicado o mínimo que podes facer é documentarte como é debido.

–Cales son os sus plans de futuro máis próximo?

–Hoxe (por onte) saíu a terceira entrega da Señorita Bubble, que se presenta en Vigo, en Libros para Soñar, o xoves 23 pola tarde. Agora mesmo estou a escribir unha novela para público adulto que espero rematar entre o mes de marzo e o de abril. A vindeira semana xa empezo unha xira, marcho a Andalucía tres semanas, despois vou a Castela e León, Asturias, Madrid e Marrocos, e vou estar por todos eses sitios falando dos meus libros. Iso que quere dicir? Que ata xuño estou desaparecida en combate da vida real, pero presente nas aulas (bromea). Pero é importante, hai que acompañar aos libros e os rapaces agradecen que vaias falar con eles.