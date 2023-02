La Fiscalía de Pontevedra solicitó ayer la absolución de un acusado por una presunta agresión sexual a su hija cuando la menor tenía entre 12 y 13 años de edad, según ella misma manifestó ayer en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El Ministerio Público reclamaba inicialmente en su escrito de acusación una condena de 14 años de cárcel para este hombre, vecino de Ponteareas, pero tras el juicio señaló que las pruebas presentadas no eran suficientes como para quebrar su presunción de inocencia.

La Fiscalía detectó “ambigüedades” en las declaraciones de la menor (hoy ya mayor de edad) a lo largo del procedimiento, así como un posible móvil espúreo al encontrarse sus padres separados y no tener ella buena relación con el progenitor, algo que rechazó ella misma y la acusación particular.

En el juicio, la joven relató como cuando tenía entre “12 y 13 años” acudió a casa de su padre en cumplimiento del régimen de visitas que tenían pactado sus progenitores tras su separación (eran pareja de hecho anteriormente). En este caso, había acudido con motivo de las fiestas del pueblo.

Asegura que, por la mañana, tras despertarse, su padre entró en la habitación y la violó y luego se fue “sin decir nada”. Añadió que intentó resistirse pero que no fue capaz. Horas después llamó a su madre para decirle que se quería ir de allí pero sin darle más explicaciones sobre los motivos. La joven aseguró que durante un tiempo mantuvo lo sucedido en secreto pero que posteriormente se lo comentó una amiga. A su vez también se lo dijo al que era su novio, quien finalmente contó lo sucedido a su madre. “Yo no quería denunciar, pero mi madre me dijo que era lo que debía hacer”, explicó en el juicio.

La acusación particular, que ejerce la joven, destaca el informe del Imelga que señala el testimonio de la joven como “creíble” y mantiene su petición de 14 años de cárcel. La defensa pide la absolución y, además de lo ya indicado por el fiscal, suma el propio informe del Imelga que alude a la supuesta “confusión” que muestra la joven.