Preto de 800 vivendas de Poio contan a día de hoxe cun composteiro individual. “É unha cifra importante, que aspiramos a que continúe medrando, dado o interese e a demanda que están a ter este tipo de recipientes”, explica o concelleiro de Servizos Municipais, Julio Casás. Foi no ano 2011 cando o Concello de Poio, a través deste departamento municipal, iniciou unha campaña para o reparto gratuíto dos “COIN”. A aquelas primeiras 53 unidades fóronlle seguindo máis lotes, obtidos a través de diferentes liñas de axuda ou da empresa Valoriza, responsable da recollida e tratamento do lixo no municipio. Julio Casás salienta que ao longo dos últimos meses fixéronse entrega de 225 composteiros individuais, que forman parte do lote de 800 adquiridos en 2022 polo Concello de Poio. Estes dispositivos repártense chegan en partidas de 200, polo que Casás prevé que moi pronto Poio contará con máis dun milleiro.

Para facer a solicitude é necesario contactar previamente coa mestra composteira, chamando ao teléfono 604025288, no que tamén poden anotarse para participar nas charlas informativas.