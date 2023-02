El PP insiste en que existen "irregularidades" en el contrato de alquiler por el que el Concello paga por unos terrenos en A Canicouva para una planta de compostaje inexistente. Una vez que la Fiscalía ha archivado la denuncia de los populares sobre este caso, los concejales Pepa Pardo, Pablo Fernández y Guille Juncal, han analizado este jueves los detalles sobre el asunto.

Pardo ha avanzado que Fiscalía ve irregularidades en el alquiler de los terrenos de A Canicouva y ya ha remitido toda la información al Tribunal de Cuentas, que ahora lleva la investigación.

La concejala del PP ha desvelado que el Ministerio Público define como “insostenible” que el Concello mantenga que el contrato siga vigente, ya que no construirse la planta de compostaje en cuatro años desde 2015 implicaría la rescisión automática. En este sentido el propio decreto recoge: “Es de advertir que la irregularidad, por lo que consta a esta Fiscalía, se mantiene, motivo por el que podría estudiarse en el futuro si se aprecian actuaciones consideradas delictivas”.

La oposición subraya que "pese a la extinción del contrato, el 19 de diciembre de 2019, se abonaron las facturas de años posteriores". Apunta que "se pagó en 2021 por 2020, y se han girado facturas en e022 y en e2023. ¿Por qué no se han abonado estos dos últimos años si el Ayuntamiento sostiene que el contrato continuo en vigor?”, pregunta el PP

Si bien es cierto que la Fiscalía archiva la denuncia, “porque no hay dolo”, existe una “irregularidad y no quedan dudas de que el contrato está extinguido”, añade. El PP justifica su silencio sobre este asunto pese a que conoce desde hace un mes el archivo de la investigación fiscal: “Hemos mantenido la prudencia ya que asunto no ha concluido: la Fiscalía, no el PP, lo ha remitido al Tribunal de Cuentas por si fuere procedente la exigencia de responsabilidad contable”.

Por último, Pardo ha explicado que se han solicitado otra serie de documentaciones, certificaciones e informes, “de los que estamos pendientes”: “El PP de Pontevedra llegará a donde haya que llegar para defender los intereses de nuestros vecinos y que no se despilfarre el erario público”. La popular ha recordado que desde su formación se ha exigido recuperar el dinero que se pagó en 2021, del arrendamiento del 2020, y “todavía no han contestado”.