Pistoletazo de salida al Carnaval más esperado

El Entroido recupera los grandes formatos de antes de la pandemia y desde este viernes y durante los próximos días, Pontevedra y toda la comarca se sumergen en una de las fiestas más arraigadas. En la ciudad, el grueso del programa se desarrolla hasta el día 25. En la tarde de este viernes llega el rey Urco, monarca del Carnaval pontevedrés, para ser recibido por el alcalde y dar paso a la lectura del pregón, que este año corre a cargo de la agrupación Os do Pino en A Ferrería.

El sábado vuelve el gran desfile, que discurrirá entre José Malvar y la Alameda, donde desembocará. Se mantiene la cuantía de los premios, si bien con un reparto diferente de gratificaciones a fin de que ninguna de las comparsas “se marche sin premio”. En esta edición serán 8 las comparsas participantes y entre las que se repartirán los premios de esta categoría.

De nuevo siguiendo el formato habitual prepandemia, A Ferrería será escenario por la noche de una fiesta durante la que se hará entrega de los premios de las distintas modalidades del desfile.

Por su parte, Ravachol, el emblema del Carnaval, volverá a la Boa Vila el día 20. El loro llegará a la plaza de A Peregrina, donde permanecerá “en los días siguientes de su corta vida” que todos los pontevedreses puedan acudir a verlo y fotografiarse con él y, de paso, visibilizar el trabajo de la Asociación Recreativa de Xeve, que desde hace años elabora su figura.

Para esta misma jornada también está programa la primera eliminatoria del Concurso de Murgas y tomará el relevo el día 21 la Noite Pirata, que adelanta su horario hasta las 20 horas para facilitar la gran participación de niños. El desembarco de la tripulación del Burla Negra estará precedido por una fiesta pirata infantil, y tras el mismo están programados el baile pirata en A Ferrería y los pasacalles de todas las comparsas a partir de las 23.00 horas por el centro histórico.

El fin de semana siguiente arrancará el viernes 24 con la Mostra da Parodia do Entroido, que dará paso al velatorio de Ravachol, el sábado. Arrancará a las 18.00 horas y a las 21.00 horas saldrá el cortejo fúnebre desde A Verdura para desembocar en la plaza de A Ferrería, donde se incinerará el loro para cerrar la programación pontevedresa.

Marín afronta esta edición con el proceso para que su Enterro da Sardiña sea declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. El programa arranca este viernes con los Cantos de Taberna, organizados en colaboración con Os Saljariteiros. El sábado, a partir de las 16.30 horas, está programado el desfile infantil. Recorrerá la Alameda para seguir por Real, la Praza do Reloxo, Concepción Arenal y Parque Eguren, y el domingo llega el Gran Desfile de Disfraces e Carrozas.

Sanxenxo ha diseñado ocho días de fiesta, que comienzan el domingo 19 con el Desfile Infantil de Disfraces a partir de las 12.00 horas. El miércoles 22 se celebrará el Enterro da Sardiña, a las 20.00 horas. El velatorio recorrerá las principales calles de Portonovo hasta culminar en el recinto portuario. El viernes, 24, Vilalonga celebrará el Enterro da Cabra.

Una de las citas más emblemáticas del Entroido de Sanxenxo es la Festa do Jato organizada por la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo el sábado 25, con el humorista Isi como invitado especial.

En Poio, el pistoletazo de salida a la fiesta se dará el domingo día 19 con el tradicional desfile. La salida de los y las participantes se dará a las 17.00 horas desde la Praza da Granxa de Campelo, con llegada a A Seca. Será allí donde se haga la entrega de premios a los ganadores de todas las categorías, adulto e infantil, y subcategorías, individual, parejas y grupo, además de los premios especiales para choqueiro y animación.

Si hay algo que caracteriza y distingue al Entroido de Poio son los entierros. La primera de estas despedidas será el Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, con el Enterro do Mexillón a cargo del Ateneo Corredoira de Combarro. El 3 de marzo llegará el momento de despedir al Berberecho de Lourido y un día más tarde, el sábado 4, se dirá adiós al gallo Fodorico, con salida del cortejo fúnebre desde O Sartal hasta la plaza de O Mosteiro. El Enterro do Galo Bruxo de Samieira.

Vilaboa acoge uno de los entroidos más tradicionales y antiguos de Galicia, con el baile de Madamas y Galanes el Martes de Carnaval, día 21, si bien sus participantes ya protagonizan desde hace días diversos recorridos por barrios y parroquias. El propio martes volverán a realizar estos recorridos y desde las 16.30 se desarrolla en Riomaior la popular “Corrida do Galo”, amenizada por el humorista Rafa Durán.

Donde se recupera esta “Corrida do Galo” es en Barro. Tras una fase previa en las parroquias, la final será el domingo 26. Se trata de un juego tradicional que se celebraba en Barro en la época de Entroido pero que desapareció. Ahora el Concello pretende recuperarlo.

También en Caldas está todo preparado para el Carnaval. La primera cita será mañana domingo con el desfile de Entroido que saldrá a las 17.00 horas del paseo Román López. Se repartirán 4.000 euros en premios. El viernes 24 llegará el turno del Entierro da Sardiña que comenzará a las 21 horas y partirá de la Plaza de la Alhóndiga hacia la plaza de O Camiño.

Cuntis disfruta de un arraigado Entroido, centrado en la Festa do Lacón con Grelos, que alcanza este año su 24 edición y contará con la popular actriz Eva Iglesias como pregonera y el concierto solidario de Los Secretos como plato fuerte. Las fiestas comenzarán el viernes 24 con la Gala do Chapante y el domingo 26 llega la cita gastronómica, con degustaciones, exposiciones y el velatorio y posterior Enterro do Chapante.

El Concello de Cerdedo-Cotobade celebra el Entroido por partida doble, con dos desfiles que se celebrarán, tanto el domingo 19 de febrero en Cerdedo como el sábado 25 en Carballedo. El desfile de Cerdedo saldrá a las 16.00 horas desde el centro cultural, mientras que en el caso de Carballedo, la salida está programada a la misma hora desde la plaza de A Chan.

Los disfraces toman los centros escolares

Una de las actividades más habituales de este inicio del Carnaval es el conjunto de fiestas de disfraces y festivales que organizan los centros escolares de toda la comarca en este viernes de arranque de las fiestas. Profesores y alumnos lucen los vestidos elaborados en las semanas previas en pequeñas galas que inundan las aulas y los patios de recreo y que sirven para dar la bienvenida al Entroido e iniciar este breve periodo de vacaciones. Escuelas infantiles, colegios de Primaria e incluso algunos institutos se suman a estas fiestas en el ámbito educativo y no son pocos los que sacan sus disfraces a la calle para orgullo de padres y madres y curiosidad de los vecinos.