O Concello de Cuntis ten en marcha un proxecto de pavimentación de camiños da red viaria interior do lugar de Bragaña. As concelleiras Cochi Campos e Ana Lourenzo mantiveron xa unha primeira xuntanza coas persoas usuarias destes viais para expoñerlle as liñas básicas desta actuación e o alcalde, Manuel Campos, reunirase tamén con eles para comunicarlles que esta actuación recolle as demandas que nos últimos meses trasladaron ao Concello.

Os traballos, que comezarán no mes de marzo, consisten na pavimentación de varios camiños no lugar de A Bragaña en formigón aglomerado en quente con triple rega asfáltica e contan cun orzamento global de 20.395 euros desglosado en tres proxectos. Os traballos financiaranse con cargo ao Plan Concellos da Deputación Provincial. “Trátase dun lugar de Cuntis que xa conta cos servizos básicos de saneamento e que agora completamos con esta mellora dos camiños da que se beneficiará un núcleo de aproximadamente 20 vivendas. Estamos totalmente volcados co rural e coa implementación de medidas que redunden nunha mellor calidade de vida da súa poboación residente”, explica Manuel Campos.