O Local Social de Alende acollerá a partir do 2 de marzo un Obradoiro de Memoria, organizado por Afapo (Asociación de Familiares de Enfermos y otras Demencias de Pontevedra) en colaboración co Concello de Moraña, onde tamén se porá en funcionamento a Unidade Terapéutica para persoas con alzhéimer. Esta unidade, xestionada a través da Xunta de Galicia, que é quen deriva ás persoas usuarias, xa conta con 3 persoas. O Obradoiro de Memoria terá capacidade para 15 persos e desenvolverase todos os venres, de 10.00 a 11.30 horas, a cargo dunha terapeuta da asociación.activo. As persoas interesadas poden solicitar unha praza chamando ao teléfono do Concello (986552018) ou de Afapo (986842141).