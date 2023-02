A concelleira de Dinamización Lingüística, Raquel Rodríguez, mantivo este martes unha reunión con integrantes das equipas deste departamento nos diferentes centros educativos de Poio, para presentarlles os detalles da campaña #FalaBonito, destinada, precisamente, ao tecido educativo do municipio. Esta acción forma parte das diferentes iniciativas que deste esta área se están a impulsar co obxectivo de incidir na promoción e fomento da utilización da lingua galega en diferentes niveis. Tal e como explica Rodríguez Alonso, a través de #FalaBonito anímase a que nos centros de ensino se desenvolvan diferentes actividades para consolidar “o uso da nosa lingua no día a día”.