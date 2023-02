A Deputación vén de finalizar o proxecto “Depoforest”, de Xestión integral e aproveitamento de piñeirais no marco do Programa Empleaverde da Fundación Biodiversidade, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, dentro da liña Crea, cuxa finalidade é a realización de proxectos de formación, asesoramento e innovación social dirixidos a persoas desempregadas. Tiña como obxectivo introducir, a través da formación, os coñecementos necesarios para realizar unha boa xestión forestal, non só para obter maior beneficio, senón para introducir outras actividades económicas que poidan ser fontes de ingresos complementarios, facendo fronte ao reto demográfico e ao despoboamento territorial.