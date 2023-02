O alcalde, Juan Manuel Rey, ven de confirmar os investimentos que se levarán a cabo a través do Plan Concellos 2023 da Deputación. Son 336.001,71 euros para a creación da rede de saneamentos en Arcos de Condesa, (Valsordo e Ameal); e a substitución do parque infantil na Plaza de Martín Herrera, a “plazuela”, que é o considerado como o parque principal do casco urbán e que conta cun orzamento de 128.518,06€euros. Neste caso o Concello aportará 12.103,11€euros para a súa reforma integral.