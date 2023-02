Bum de las residencias de mayores, con listas de espera y planes para duplicar la oferta de plazas

La realidad demográfica habla: el envejecimiento de la población va a más y, frente a una clara disminución de la natalidad, solo en Pontevedra en las dos últimas décadas el número de vecinos mayores de 100 años se ha incrementado un 223%, al pasar de 13 a los más de 40 actuales.

Las residencias de mayores se hacen más necesarias que nunca en un modelo social que no siempre puede o quiere cuidarlos en el hogar. A día de hoy hay 672 plazas en este tipo de centros, tanto públicos como privados o concertados, en Pontevedra y dos de los municipios de su comarca: Poio y Vilaboa.

Los tres nuevos proyectos en la ciudad capitalina, alguno ya en marcha, duplicarán estas cifras hasta alcanzar las 1.140. ¿Serán suficientes o todavía habrá lista de espera? Los precios marcarán el equilibrio, ya que el de los mayores no deja de ser un mercado más condicionado por la oferta y la demanda de quienes necesitan utilizar este tipo de servicio.

Las plazas actuales se reparten de la siguiente forma: 100 en la única residencia pública de Pontevedra, la de Campolongo, dependiente de la Consellería de Política Social; 120 en la privada de Domusvi en la calle Loureiro Crespo, en el antiguo emplazamiento de la Guardia Civil; 84 en la privada de Soremay, en la zona del Gorgullón; 40 en la de Saraiva en el casco histórico; 193 en el Centro Residencial Pontevedra de Vilaboa, con un número de plazas reservadas para el concierto autonómico, y 135 en la también privada de Ballesol en San Salvador de Poio.

En todas ellas hay lista de espera para entrar, salvo en la de Domusvi, la de más reciente apertura.

Tres proyectos con 468 plazas

La futura residencia de mayores de la Xunta financiada por la Fundación Amancio Ortega, y la segunda 100% pública de Pontevedra, estará finalizada, si todo transcurre sobre lo previsto, a mediados del año 2024, aunque con cierto retraso, ya que en un principio estaba previsto que se inaugurase en 2022. Las obras en los terrenos cedidos por el Concello de Pontevedra entre las calles Doce de Novembro, Lavandeiras y Paxariñal, ya avanzan.

La parcela tiene más de 5.120 metros cuadrados, en los que se construirá el edificio que albergará 120 plazas distribuidas en 42 cuartos dobles y 36 individuales. En esa superficie también habrá 2.000 metros cuadrados de zonas libres.

Según la Fundación Amancio Ortega, la construcción tendrá un presupuesto de 12 millones de euros, que procederán íntegramente de sus fondos.

Por otro lado, en el barrio de A Parda la empresa Atirual Inmobiliaria S.L. construye ya una residencia privada en la calle Maruxa Mallo que ofrecerá 150 plazas en 132 habitaciones, 114 individuales y 18 dobles.

El último proyecto privado anunciado es el de la empresa Thor Spain Private Equities, que construirá en el solar de la antigua Tafisa, al lado del parking de caravanas, una nueva residencia: un edificio de 10.031 metros cuadrados útiles, del que resultará una superficie construida de 12.290 metros, con un presupuesto de 7,3 millones de euros. Se crearán 198 plazas, que se dividen en 150 residenciales en habitaciones individuales o dobles, además de 24 apartamentos tutelados, con capacidad para dos personas cada uno.

Juan José López Peña

Director de la residencia pública de Campolongo

“Para las personas dependientes hay mucha demanda”

El director de la residencia de mayores de la Xunta en Campolongo, Juan José López Peña, explica que todas las solicitudes para estos centros públicos se tienen que realizar a través de las concellerías de Benestar Social o Servizos Sociais de los concellos, con quienes se solicita la dependencia del usuario.

“Nosotros no hacemos la gestión y, por tanto, no sabemos la lista de espera que puede haber, que la hay”, añade. “Lo que sí sabemos es que para personas dependientes hay mucha demanda, pero no para lo que se denomina personas válidas, porque estas prefieren quedarse en su casa, con ayuda a domicilio o pagan entre varios hijos para que les vayan a cuidar”, aclara.

“De las 100 plazas que tenemos la mitad son para personas dependientes. Antes del COVID teníamos 130, pero ahora contamos con una zona de aislamiento y enfermería que se sigue manteniendo y se necesita porque todas las habitaciones son dobles”, matiza.

Este centro, dependiente de la Consellería de Política Social, es el único hoy por hoy 100% público en la comarca de Pontevedra.