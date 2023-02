A humanización da estrada que parte do entorno do Concello, no Toural, en dirección a O Picho completouse coa instalación dun parque biosaludable e a restauración dun antigo lavadeiro. O entorno contaba cun vello parque que carecía de elementos de xogo e que apenas tiña aproveitamento por parte dos veciños. Aproveitouse a reforma do vial para sanear a zona e instalar un parque biosaludable con 10 elementos .