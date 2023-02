Muy conocido en Marín por su paso por la Corporación, formó parte del gobierno local como edil en dos ocasiones, entre 1983 y 1987 y de nuevo en el ejecutivo en 1995, tras permanecer en las filas de la oposición, lugar al que volvió cuatro años después. Siguió en política activa hasta 2007, siendo uno de los principales artífices para renovar el PP de Marín y dar paso a nuevas caras, siendo un gran valedor de la figura de la actual alcaldesa, María Ramallo, en este proceso de reactivación del partido.

Santiago Pazos será incinerado esta tarde y el Templo Nuevo acogerá mañana miércoles una misa en su memoria a las 17 horas.

¡Hasta siempre Santi!*

Nunca quiso nada y siempre trabajó como el que más. Cuando hace años conocí a Santiago Pazos Moreira, aunque por cuestiones familiares nos conocíamos desde siempre, conocí a un gran compañero, amigo, leal, persona trabajadora, entregado a su familia y que defendió nuestros colores siempre en las alegrías y en las penas con cabeza y corazón. Su larga trayectoria en los gobiernos municipales y como concejal le permitió conocer al dedillo asignaturas como el urbanismo que le gustaban con intensidad, aunque verdaderamente podría decir que Santi era capaz de tener visión y opinión sobre cualquier tema y de defenderlo siempre. Era un libro abierto para todo aquel que requería de él y atento a trasladar a los que llegábamos nuevos a la vida política, todo lo que había vivido con una hechura que le hacía ofrecerse voluntario sin tener casi que pedírselo.

Vivimos mucho, momentos duros y otros muy agradables, difíciles e intensos, pero sobre todo me enseñó, nos enseñó a trabajar, a preocuparse, a buscar siempre una solución. Creo que la historia del Partido Popular de Marín no se entendería sin él, sin sus entregas personales como el que más, con 2 alcaldes a los que les ayudó siempre, a preocuparse de cada compañero y a generar siempre un ambiente positivo, de entusiasmo y optimismo. Era intenso y luchador en cada contienda electoral y era ante todo preocupado por todo y por todos, lo que se suele decir, era de hacer equipo siempre añadiendo. Tenía un recorrido increíble, desde la llegada de la democracia estuvo siempre activo y a disposición, con valores, ideales y disfrutando de las épocas que le tocaron vivir. Nunca pidió nada y siempre estaba dispuesto, disfrutó mucho siendo concejal pero también una etapa de diputado provincial, quizás fue ése un premio que le fue adjudicado y merecidísimo, porque siguió ayudando y barriendo siempre para casa, siempre para Marín. Hace poco pudimos disfrutar de su última obra decorando el portal de su comunidad, con mensajes en esas maravillosas ventanas que dibujó y donde una se abría cada día y te alegraba el alma. Ése era Santi amigo de sus amigos, preocupado por todos y tratando siempre de ser feliz, Tati su compañera siempre y Ruth y Rafa se han volcado porque sabían perfectamente que cada minuto a su lado era único, los quería como a nadie y aunque sé que lo echarán de menos y ese hueco no lo llenará nada, deja una estela imborrable en su vida y en su cariño, porque era muy buena persona. Formas parte ya de nuestra historia, Santi, que no se entendería en nuestro partido sin nombrarte siempre, porque siempre estuviste ahí. Con todo el cariño de muchos, buen viaje y hasta siempre!.

*María Ramallo Vázquez (Alcaldesa de Marín)