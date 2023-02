Optimismo de los agentes de la construcción de la ciudad: “Es el momento ideal para promover obras”

Una vez superada la pandemia del COVID y las consecuencias inmediatas de la invasión rusa de Ucrania, el sector de la construcción inicia el año 2023 en Pontevedra con optimismo y con un mensaje claro: es el momento de presentar proyectos y de promover obras, tanto pública como privada.

De los dos hándicap que han caracterizado la actividad en los últimos años, al menos el de la escasez y carestía de los materiales parece subsanado en parte. Los precios no han bajado, pero parece que se han estabilizado en su mayoría, lo que anima a afrontar compromisos. Respecto a la falta de mano de obra cualificada, sigue siendo el caballo de batalla sin resolver.

“La economía en el sector de la construcción es como un trasatlántico: no se puede frenar en seco como un coche. Hay una inercia de precios que se está arrastrando y lo que nos están indicando los mercados es que todo está tendiendo a una regularización”, considera Anselmo Villanueva, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Pontevedra. “Esta regularización no se palpa todavía. Todas las tarifas que se han ofrecido en enero para este nuevo año han sido al alza, pero en el sector primario las materias primas están estabilizándose e incluso bajando. Es algo que no vamos a ver reflejado hasta pasados unos meses”, subraya.

“Aprovechemos la coyuntura que hay, porque es el momento de proyectar” Anselmo Villanueva - Presidente del COAG

Por otro lado, destaca que en la coyuntura económica el aumento de los tipos de interés ralentice el proceso mucho más. “Muchas personas particulares van a parar las obras que necesiten financiación o a esperar y esto va a provocar una ralentización de todo el sector”, se lamenta.

Frente a esto se encuentran los no particulares, como las comunidades de vecinos o las rehabilitaciones, así como los trabajos relacionados con la eficiencia energética y accesibilidad, así como todo lo subvencionable, “donde sí se da un repunte, porque son obras marcadas por las agendas de las ayudas, que hay que hacer sí o sí”.

“Desde el Colegio de Arquitectos queremos alentar a la gente a que no desanime, porque es el momento ideal para redactar proyectos. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a pensar siendo realistas en cuanto a lo que realmente necesitamos. Aprovechemos la coyuntura que hay, porque es el momento de proyectar. Hay que hacerlo ahora. Tenemos el convencimiento de que este es el momento, de pensarlo, de hablar con los arquitectos, de hacerlo reflexivamente”, afirma.

“La construcción siempre es un refugio interesante de cara a inversiones” Miguel Caruncho - Presidente de la ACP

En lo referido a las materias primas, Villanueva confirma que ya no se da la escasez de cuando estalló la guerra con Ucrania. “Ya parece que se está regularizando el suministro por otras vías, aunque algunas materias primas en concreto, como la madera del pino alerce siberiano, por ejemplo, se han dejado de utilizar por los embargos a Rusia”, confirma.

Los materiales que más acusan el alza de los precios son aquellos que dependen de la energía para su fabricación, como la cerámica, el vidrio o el hormigón. “El acero, por ejemplo, también se está regularizando”, apostilla.

Invertir en ejecución de obra

En una línea similar sobre el estado del sector se manifiesta a FARO el presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, ACP, Miguel Caruncho: “Es un buen momento para invertir en la ejecución de obra, tanto pública como privada. La pública está impulsada debido a las ayudas europeas Next Generation y la inversión de las Administraciones, mientras que a nivel privado está marcada por la incertidumbre por los tipos de interés y la subida de los precios de los materiales”. Sin embargo, señala, “la construcción siempre es un refugio interesante de cara a inversiones y como un generador de economía”.

"Pontevedra es una de las ciudades de España que más y mejor apuesta por la rehabilitación de sus construcciones" Manuel Rañó - Presidente del COATPO

“Los caballos de batalla que tenemos que intentar doblegar en este año 2023 son los precios de los materiales y la falta de profesionales cualificados”, reconoce el constructor.

“Los materiales se han revalorizado en 2022 de forma muy importante, aunque parece que se están estabilizando, pero en precios ya de por sí prohibitivos. Lo ideal es que empiecen a bajar”, desea.

“Hay materiales básicos que sirven de materia prima para elaborar otros más complejos. No hay esa escasez de la que hablábamos hace un año, a excepción de alguna maquinaria compleja, como equipos de climatización, por ejemplo, pero no de materiales básicos. Otra cosa es que su precio sea carísimo”, concluye Miguel Caruncho.

Fuerte apuesta por la rehabilitación en la ciudad

El presidente de los aparejadores de la provincia de Pontevedra, Manuel Rañó, destaca el protagonismo de la rehabilitación en la ciudad de Pontevedra y su área. “Percibimos que los habitantes de la capital están concienciados de la necesidad de afrontar la reforma de sus viviendas, de sus edificios”. “Me atrevería a decir que es una de las ciudades de España que más y mejor apuesta por la rehabilitación de sus construcciones”, apunta echando mano de los datos que recuerdan que estos expedientes representaron el 65% del total de tramitados desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (COATPO) en 2022, frente al 35% de los de obra nueva. El máximo responsable de esta entidad también destaca que la capital pontevedresa y su entorno “está aprovechando al máximo” la oportunidad de las ayudas Next Generation de la UE para rehabilitación energética.