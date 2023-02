Nos últimos días o Concello de Poio procedeu a levar a cabo o acondicionamento da alameda de San Xoán, nas inmediacións do Mosteiro e da Casa Consistorial. Para poder facilitar o labor dos operarios municipais foi preciso cortar o aceso ao tráfico rodado e prohibir o estacionamento, que “xa está de novo operativo”, indicou o concelleiro de Obras, Julio Casás.

O edil recorda que estas tarefas de mantemento lévanse a cabo cada ano, de xeito periódico, para eliminar as deficiencias, desniveis e golpes que se rexistran no terreo, por mor do tránsito de vehículos e das inclemencias meteorolóxicas. Deste xeito, procedeuse á limpeza e á dotación de xabre para poñer a superficie da Alameda en boas condicións.