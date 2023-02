La emoción de Kwesi con sus salvadores: "Acepté que era el siguiente en morir"

Los tripulantes del barco cangués Playa Menduíña 2, que en las horas siguientes al hundimiento del Villa de Pitanxo en aguas de Canadá acudieron al rescate de sus víctimas, recibieron ayer un homenaje de las familias de los 21 fallecidos (12 de ellos desaparecidos) y de los supervivientes de la tragedia. El reconocimiento se celebró en el Concello de Marín, cuando está a punto de cumplirse un año del desgraciado accidente, con la presencia de familiares, tripulación del Playa Menduíña 2 y autoridades, encabezadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La portavoz de las familias del Villa de Pitanxo, María José de Pazo, subrayó que se trataba de un reconocimiento “muy merecido”, por la implicación de toda la tripulación del Playa Menduíña 2 en las horas de la tragedia y todos los meses posteriores. “Vuestro gesto no lo olvidamos”, explicó De Pazo, “por estar en todo momento con nosotros, con las víctimas; porque lo disteis todo por la dignidad y por la justicia”, señaló la portavoz de las familias.

A la tripulación agradeció especialmente “vuestra honestidad, vuestra valentía al decir la verdad, al decir lo que visteis a la Guardia Civil y en la Audiencia nacional”.

“Que se sepa que os estamos eternamente agradecidos; rescatasteis a vivos y a muertos. Gracias a vosotros aquí hay gente que puede ir a poner flores a sus muertos”, explicó De Pazo, quien también agració la actitud de la casa armadora del Playa Menduíña 2, que no dudó en ponerse en todo momento al servicio de las víctimas del Villa de Pitanxo.

Intervenciones

El momento más emotivo del acto fue la intervención de uno de los supervivientes del Pitanxo, Samuel Kwesi, quien en unas palabras entrecortadas por las lágrimas agradeció a la tripulación del Playa Menduíña 2 “que puedo estar hoy aquí”. “Llevo un año esperando a poder daros las gracias en público”, dijo, a unos marineros “a quienes llamo mi familia”.

Y en un relato emocionado indicó que “ellos actuaron rápido” y recordó que “antes de que ellos llegaran nosotros veíamos un barco portugués, pero ellos no nos veían” por lo que después de ver morir a varios compañeros no dudó en que él sería el siguiente. Este marinero explicó que en esos fatídicos minutos falleció un compañero que también estaba en su balsa, por lo que él pensó que sería el siguiente en morir, ya que no llevaba traje de supervivencia.

“De repente sonó el pito del barco muy fuerte y supe que no iba a morir, porque momentos antes pensaba que yo era el siguiente. No tenía fuerzas, ellos lograron subirme arriba. Quién me dio la oportunidad de estar hoy aquí son estos hombres”, dijo Kwesi en su emotivo relato.

Samuel Kwesi, tras ver morir a un compañero: "Pensé que sería el siguiente"

Tras el heroico rescate en las gélidas aguas de Terranova “me hicisteis sentir bien, todos me ayudasteis, ni uno me dio la espalda, todos estabais preocupados por mí, me acogieron como uno de ellos, con ellos me sentí a salvo”, explicó un emocionado Samuel Kwesi a los asistentes. “Nunca en mi vida voy a olvidar ese esfuerzo que hicisteis, gracias de corazón”, reiteró el marinero, quien en algún momento necesitó el abrazo de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para poder seguir hablando.

El patrón del Playa Menduíña 2, Ramón Porto, recogió de manos del presidente de la Xunta una metopa de agradecimiento por esta heroica actuación. Porto simplemente reiteró el apoyo de su tripulación a las víctimas de este suceso “que tan mal lo están pasando”. El patrón también elogió la actitud de esta tripulación en todo este proceso y “el respaldo de nuestra empresa”. “Siempre llevaremos a estos marineros en nuestro recuerdo”, concluyó Ramón Porto.

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, no dudó en calificar de “héroes” a la tripulación del Playa de Menduíña 2 por su actuación en aquellas fatídicas horas del 15 de febrero de 2022, a 450 kilómetros de la costa de Canadá.

El presidente de la Xunta subrayó que “el gobierno de Galicia siempre va a estar al lado de quien lo necesite y creo que los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo lo seguís necesitando”.

Rueda agradeció “a todas las familias que se mantengan unidas, porque pasaron momentos muy duros, momentos en los que se sintieron en soledad y solo espero que sintierais siempre el apoyo del Gobierno de Galicia”.

“Después de un año tan duro, después de tantos meses de lucha y de reclamaciones e incluso de ruegos, llega el momento de tener un poco de alivio, algo de tranquilidad para quien hoy en día sigue, seguís, sufriendo”, añadió el presidente respecto a la operación de bajada al barco.

Rueda agradeció particularmente a Samuel Kwesi “haber sido y seguir siendo tan valiente”, al igual que a María José de Pazo por ser además “tan incansable” en esta lucha. También dio las gracias “a todos los que participasteis y seguís participando en este proceso tan doloroso” y, al referirse al patrón del Playa Menduíña 2 le aseguró que es el “capitán de un barco de héroes”.

“Que esto sea un punto de inflexión para lograr que no vuelva a suceder nunca más” María José de Pazo - Portavoz de las familias

Para todos ellos el presidente del Gobierno gallego tuvo palabras de agradecimiento, remarcando la actuación del Playa Menduíña 2, ante un naufragio que tachó de “horrible” y del que advirtió que “nunca tuvo que haber sucedido”.

“Este reconocimiento había que hacerlo”, defendió Rueda, quien lo consideró necesario para recordar a las víctimas de una tragedia “que no puede quedar en el olvido” y también para reconocer “la bravura y valentía” de la tripulación del Playa Menduíña 2.

El mandatario gallego exaltó la actuación de los miembros de este buque por la intervención “vital” y por haberse convertido en “salvavidas en un mar asesino” y les agradeció también haberse convertido a millares de kilómetros “en el primer apoyo de las familias”, un comportamiento que aseguró que “nadie de los presentes podrá dejar de agradecer por mucho que pasen los años”.

En el mismo sentido, la conselleira del Mar, Rosa Quintana, dijo a la tripulación del Playa Menduíña 2 que “nadie encarna mejor la solidaridad que los hombres que hoy nos acompañan aquí”, a quienes agradeció “vuestra valentía, la sangre fría y la humanidad desmedida que demostrasteis”. “Rendimos homenaje a vuestra fuerza, a vuestro coraje y a vuestra solidaridad. Hoy reconocemos vuestra labor en alta mar como compañeros pero, lo que es más importante, vuestra nobleza como gallegos buenos y generosos”, les dijo Quintana, porque “sois el ejemplo de la Galicia solidaria, la de verdad, la de corazón, la del sentimiento más profundo que aparece en el peor de los momentos y la de la que no deja a nadie atrás. La que está comprometida con sus gentes, en el convencimiento de que la unión hace la fuerza y de que allí donde uno está, también están los nuestros”.

Quintana recordó a Juan Antonio, Francisco, Francisco Manuel, Fernando, Edmond, Raúl, Pedro, Jonathan, William, Martín, Ricardo, Miguel, Fernando, Michael, Juan, Ricardo, Daniel, Diego, Edwin, Rogelio y Apaanah.

Funeral

El Concello de Marín celebrará un funeral de recuerdo el próximo día 17. También el Concello de Pontevedra prepara un acto para recordar a las víctimas y apoyar a sus familias. En este caso será el sábado 18 en el Gremio de Mareantes. El acto se realizará a las 12.00 horas y en el mismo se instalará una placa en la que figuran el nombre y los apellidos de todas las personas que perdieron la vida en este suceso marítimo, tal y como se está haciendo en todos los concellos en que se realiza el acto de recuerdo.

“Dar seguridad a quienes tienen que volver”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió que la operación de bajada al barco Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, “que parece que se va a poner en marcha” no solo traiga “respuestas, que las tiene que traer”, sino que suponga además “la seguridad de que si algo así se puede evitar no vuelva a suceder. Queremos saber las causas para poder actuar y evitar consecuencias futuras, para eso se está pidiendo desde hace más de un año que se baje al barco”, expuso Rueda. Lo hizo en el acto de reconocimiento a la tripulación de la embarcación Playa de Menduíña 2 por su actuación en el rescate de las víctimas del Villa de Pitanxo, celebrado ayer en la Casa Consistorial de Marín, en presencia de familiares y supervivientes de la tragedia ocurrida hace un año.

“Queremos verdad y justicia, que las familias puedan descansar y poder pasar el duelo” Kevin González - Hijo de marinero del “Pitanxo”

“Van a quedar en nuestra retina reticencias, probablemente oportunidades perdidas, porque este proceso pudo haber acabado antes, mucho antes y de un modo más sencillo”, añadió el presidente de la Xunta, quien confió en que la operación de bajada al buque que ahora se prevé activar ofrezca “respuestas, no sé si más esclarecedoras, pero que lleguen ya, porque esto no va de buscar una aguja en un pajar como se ha dicho, esto va de resolver dudas, de darle paz a los que hoy siguen en tierra y sobre todo dar seguridad a las personas que se van a tener que seguir jugando la vida en esa zona, a quienes tienen que ir allí”.

Durante el transcurso del homenaje, Rueda volvió a mostrar el “apoyo siempre” de la Xunta de Galicia a las familias de los desaparecidos en el naufragio y también en su reivindicación de que se lleve a cabo a operación de bajar al pecio del Villa Pitanxo con el objeto de esclarecer lo sucedido.

Por eso trasladó su satisfacción con que esta inspección se haga. “Es un alivio”, insistió con respecto a esta bajada al barco hundido, de la que lamentó que no se hubiera hecho antes tras tantos meses de “lucha, reclamaciones y ruegos”. Destacó que la puesta en marcha de la operación de la bajada al pecio “va a resolver dudas de las familias afectadas”.