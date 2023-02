La Xunta abre la puerta al uso hotelero o cultural de 15 edificios tradicionales ubicados a pie de ría

La Lei de Ordenación do Litoral (Lolga), que tramita la Xunta y que pretende llevar al Parlamento el próximo mes, abre la puerta al aprovechamiento cultural, social pero también turístico y hotelero a un amplio parque de inmuebles en el litoral gallego, en uso o abandonados, situados en la zona de servidumbre de protección de la costa, una franja de 20 metros de ancho en los núcleos urbanos y de 100 metros en el resto del territorio. Mediante una simple declaración responsable, sin necesidad de una autorización administrativa, los propietarios podrán reconvertir en establecimientos turísticos cualquier edificio residencial ya existente –y que sea legal–, pues así lo permitirá la ley gallega al no considerarse un cambio de uso, al contrario de lo que interpreta el Gobierno central y que es causa de que frene todas las iniciativas de este tipo.

Son más de 350 las edificaciones catalogadas al respecto en Galicia, de las que una quincena corresponden a los municipios de Poio, Sanxenxo y Marín en la ría de Pontevedra, y de Vilaboa y la propia capital, en el fondo de la ría de Vigo.

Aunque la Xunta insiste en defender la viabilidad constitucional de su propuesta legislativa, el Gobierno central mantiene que invade competencias estatales. Los inmuebles que podrían ser reaprovechados son fábricas de salazón, viejas escuelas, molinos, conserveras o, monasterios, entre otros, sobre los que el Estado no permite intervenir por considerar que sería un cambio de uso, prohibido por la Ley de Costas y su reglamento. Lo que sí mantiene la ley gallega es la prohibición de construir nuevos edificios residenciales, cualquiera que sea su finalidad específica, en la zona de servidumbre, tal como está recogido en la Ley de Costas.

Hace dos años

Este objetivo no es nuevo, pero ahora entra en su fase decisiva. Ya en 2021, la Xunta apostaba por devolver el valor ambiental y patrimonial a inmuebles y construcciones tanto públicas como privadas que se levantan en la zona de dominio público marítimo terrestre, con el fin de revitalizar, recuperar y evitar el abandono que sufren muchas de estas edificaciones.

Marín es el municipio que acumula más inmuebles en dominio público marítimo-terrestre que la Xunta quiere recuperar y potenciar. Entre ellos destaca dos: la sede del Club Náutico de Aguete y la cercana casa de Juan Gago de Mendoza, que también denomina como “pazo de Aguete”. El catálogo de la Consellería de Medio Ambiente incluye un molino en la playa de Loira, otro más del río Loira. Estos cuatro inmuebles se localizan en la parroquia de Seixo, mientras que los otros dos están en la de Ardán. Se trata de una casa en Punta Loira y el llamado “Muíño de Casás”.

Tras Marín, es Poio el municipio con más inmuebles catalogados por la Xunta para su posible recuperación. Son cinco, y en bastantes casos se trata de edificios de gran porte y situados al pie de la ría, en las parroquias de San Xoán, San Salvador y Samieira. El primer caso es el de una casa en Campelo, una vivienda unifamiliar fechada en 1930. En San Salvador se incluye una antigua conservera, con embarcadero en Lourido, mientras que los tres inmuebles de Samieira se concentran en O Covelo: una casa de 1904 situada en el núcleo urbano y al pie de la playa; la casa y conservera Lafuente, también de hace más de 120 años y ahora sin uso, y la denominada “Casa Regionalista”, de mediados del siglo XX.

Por su parte, Sanxenxo y Vilaboa aparecen en el catálogo con una única edificación en cada caso. En el primer municipio se trata de un inmueble localizado en Portonovo. Se trata de una “antigua fábrica conservera” situada en la punta del Seame y abandonada desde hace años, pese a que está fechada en 1982. Se localiza en una zona de difícil acceso, si bien el Concello de Sanxenxo habilitó en su día un pequeño paseo desde la playa de Caneliñas hasta las inmediaciones de la edificación.

En Vilaboa, se trata de una carpintería de ribera en San Adrián de Cobres. También uno de estos astilleros, el de Purro, en Bueu, forma parte del listado de la Consellería de Medio Ambiente. Este recinto ha sido rehabilitación por el Concello.

Las dos opciones del municipio, en Ponte Sampaio

El municipio de Pontevedra dispone de litoral bajo dominio de Costas en el recorrido urbano del río Lérez, desde Monte Porreiro hasta As Corvaceiras; en la parroquia de Lourizán, entre Mollavao y Praceres, y en Ponte Sampaio, al fondo de la ría de Vigo. Pero es en este último lugar donde la Xunta cataloga edificios históricos y no localiza ninguno en los demás tramos costeros pese a la existencia de inmuebles susceptibles de tal carácter en ellos. Los dos inmuebles sí apuntados por Medio Ambiente son la Illa de Medal, en la desembocadura del río Verdugo, y el puente do Chan y el Muíño do Ulló. En ambos casos se trata de localizaciones “en buen estado de conservación” y de hecho la Illa de Medal (también nominado de Insuíña), fue recuperada hace unos años por Costas y puede ser visitada libremente. Dispone de un sendero perimetral y un templete a modo de mirador sobre el Verdugo y el fondo de la ría de Vigo. Tras ser adquirida en su día por el Estado, su rehabilitación se ejecutó en 2011 con un presupuesto declarado de 108.000 euros. Ya en 2015 se certificó una partida de 19.360 euros para la “redacción del proyecto de adaptación y acondicionamiento de la margen derecha del río Verdugo entre Ponte Sampaio e Insuíña”.