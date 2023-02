O IES Aquis Celenis de Caldas de Reis acolleu onte a clausura do programa de dinamización lingüística “21 días co galego e +,” unha iniciativa impulsada pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades que nesta quinta edición implicou 12 centros educativos, case 400 docentes, 88 membros do persoal de administración e servizos e 4.078 estudantes de 10 a 18 anos xunto coas súas respectivas familias.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou que esta quinta edición foi a máis numerosa das realizadas ata o de agora, pois alcanzou un 20% máis de participación ca a anterior. Coa clausura desta fase, o programa entra na súa terceira etapa, que incluirá por primeira vez o “Encontro 21 días co galego e +”, unha xornada de confraternización que xuntará a todos os centros participantes na Cidade da Cultura a tarde do 28 de febreiro para intercambiar experiencias e amosar a súa creatividade.