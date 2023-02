De desempleada sin opciones a emprendedora y voluntaria

A Yuvia Mendoza Acosta la vida le cambió radicalmente cuando se inscribió en el programa “Puentes hacia el empleo” de Cruz Roja Pontevedra dirigido a mujeres. Pasó de ser una persona desempleada a la que el mundo laboral no daba ninguna oportunidad a convertirse en una emprendedora feliz que vive de su negocio de artesanía en el casco histórico de Combarro, en Poio. “Para mí fue mi tabla de salvación”, asegura sobre la ONG, de la que ahora mismo es voluntaria, para poder echar una mano a gente que, como a ella, el mercado le cierra las puertas.

Nacida en México hace 44 años, Yuvia Mendoza llegó a España en 2019 con su esposo, de origen gallego, y sus tres hijos. Por problemas de salud de él, ella se quedó viuda, tras lo cual regresó a su país con los niños. Sin embargo, no tardó en volver para poder dar un futuro mejor a su familia.

“Consideré que aquí mis hijos en España tendrían más oportunidades: educación de calidad, sanidad pública... Nos vinimos para Pontevedra porque los padres de mi marido habían sido emigrantes de A Lama en México”, explica.

Pero nada resultó como ella esperaba: pronto se dio cuenta de que conseguir un trabajo procediendo de otro país era muy difícil. Ni siquiera a pesar de sus estudios universitarios: en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Maestría y un doctorado en Filosofía. “En todas las plataformas de búsqueda de empleo me rechazaban, una y otra vez. No me daban opciones y yo tenía que vivir de la ayuda económica de mis padres, que seguían en México”, recuerda.

Entonces fue cuando un amigo le habló de los programas de empleo de Cruz Roja. “Yo estaba en una situación de desesperación y muy vulnerable, porque veía que se me cerraban todas las puertas. Mi primer contacto con ellos fue de que no era la única en esa situación, que había más gente como yo. Más que una entrevista enfocada al ámbito laboral, de conocer mi curriculum, fue de empatía, en la que me querían conocer como persona. Eso ya fue muy importante para mí”, cuenta sincera a FARO.

Le explicaron que “lo importante es estar” y comenzar a trabajar aunque no fuese exactamente de lo suyo, para después ir encaminando su futuro laboral, debido al carácter urgente de su situación. Así, hizo unos cursos y conoció la realidad del mercado en Galicia y España. Y la suerte llamó a su vida: antes del verano del año pasado le comunicaron desde Cruz Roja que una persona necesitaba una dependienta en una tienda de artesanía en la Rúa do Mar de Combarro.

Tras un período de formación breve comenzó a trabajar en el establecimiento, en pleno corazón de la joya histórica de Poio. “Me advirtieron de que era un trabajo intenso, porque hay que atender a muchísimos turistas en verano, y así fue”.

Siguió el destino brindándole oportunidades, ya que al poco tiempo la propietaria recibió ofertas para traspasar la tienda y decidió hacerlo. La nueva empleada se lo comentó a un amigo gallego y este, a su vez, a otros amigos argentinos que tenían muchas ganas de invertir en Galicia y a los que el proyecto les pareció muy interesante, “ya que más que una tienda de artesanía es un punto turístico, porque la gente sube al balcón a pedir un deseo mirando a la ría de Pontevedra”. “En un día llegué a contar hasta 700 personas atendidas en un día”, confiesa.

Finalmente, formaron una sociedad: un gallego, dos argentinos y una mexicana. Con ellos nació “El mirador de Combarro”, como se llama ahora el negocio de artesanía.

“Me siento con mucha ilusión y respaldada. Saber que hay una institución que vela por la gente vulnerable te hace sentir parte de una red de apoyo", explica

“Nos fue muy bien todo el verano pasado y ya nos estamos preparando para el próximo, que en nada ya empieza, con la Semana Santa como previa. Combarro es un lugar muy atractivo para el turismo, la mayoría es nacional, pero también hay mucho visitante internacional por el Camiño de Santiago”, resume Yuvia Mendoza.

Buscando empleados

Esta oportunidad que nunca hubiera tenido de no haber sido por Cruz Roja ha llevado a la mexicana, pontevedresa de adopción, a ofrecer también ella puestos de trabajo en temporada alta, “ya que en ocasiones hemos llegado a tener hasta cinco personas trabajando en verano”.

“Me siento con mucha ilusión y respaldada. Saber que hay una institución que vela por la gente vulnerable te hace sentir parte de una red de apoyo. He colaborado dando alguna charla. Ver que hay gente de Colombia, Venezuela, Turquía, Irán, Marruecos... que es un grupo tan multicultural, enriquece muchísimo tu visión. El saber que hay mujeres como tú, que salieron de otro país con la esperanza de tener un mejor futuro, es algo impagable”, reconoce.

Lograr que su hija estudiase

Con este giro del destino logró que su hija mayor pudiera estudiar lo que le gustaba: Lengua y Literatura Inglesas en la Universidade de Santiago de Compostela. “La vida se acomodó, cuando hace unos años creí que no podría salir adelante con mis hijos”, asegura.

Ahora, su consejo a todas las personas que se encuentren como ella estaba no hace tanto tiempo es que acudan a Cruz Roja. “La desesperación no sirve de nada. Pasar una situación extrema no significa que vayan a acabar con nuestros sueños. Siempre hay una esperanza. Hay que confiar y reconocer que necesitas ayuda”, manifiesta convencida.