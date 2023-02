Los tribunales de garantías, la única (y limitada) vía contra el actual blindaje legal de Ence

Durante su última intervención ante analistas e inversores, el presidente y CEO de Ence, Ignacio Colmenares, consideraba que la decisión del Supremo venía casi a blindar la permanencia de la fábrica en Lourizán hasta noviembre de 2073. Llegaba a esta convicción después de consultar con los abogados de la empresa y resaltar que contra el fallo del Alto Tribunal era “firme” y contra él no cabe recurso. Aunque reconocía que las vías del Constitucional o los tribunales europeos continuaban abiertas para los detractores de Ence, los servicios jurídicos no daban mucho recorrido a estas posibles actuaciones judiciales. El resto de juristas consultados que defendieron a trabajadores o auxiliares llegan también a la misma conclusión, aunque siempre con la “cautela obligada” al estar analizando una decisión judicial de la que tan solo se conoce el fallo, y no el contenido completo de la sentencia, que sin duda despejará incógnitas de gran trascendencia.

¿Por qué se habla ya de fallo firme y de asunto cerrado? El fallo del Alto Tribunal supone alcanzar el culmen del sistema judicial en España. El Supremo tiene jurisdicción en todo el Estado y como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes sus decisiones son firmes y contra ellas no caben recursos. Como señala el letrado Javier García Martínez, socio del departamento de Derecho Administrativo del despacho Garrigues en Galicia, se podría resumir en que “el Supremo ha hablado y el asunto está cerrado”. No queda ya ninguna vía de recursos ante los tribunales españoles, al menos en lo que respecta a la legalidad del procedimiento y la resolución dictada por la administración otorgando la concesión de 70 años a Ence. Javier García Martínez ha sido el letrado que dirigió la defensa de los intereses de los comités de empresa de Fábrica y Servicios Centrales de Ence en este proceso. ¿Qué vías quedan para intentar revertir el fallo? Como se ha dicho, al tratarse de una decisión de la que tan solo se conoce un escueto comunicado del Supremo en el que se adelanta el fallo, habrá que esperar a la sentencia para analizar en profundidad su contenido y cuales son las posibilidades de “atacar” esta decisión. Así lo han manifestado los promotores de los recursos contra la prórroga (Concello y Greenpeace). No obstante, Javier García Martínez, de Garrigues, supone que cuando se habla de posibles actuaciones contra este fallo, ambas entidades se refieren a las únicas vías que quedarían abiertas, un recurso de amparo ante el Constitucional o los tribunales europeos. A su juicio, ambas vías presentan, al menos a priori y a la espera analizar de la sentencia, “un recorrido muy corto”. Javier García Martínez, de Garrigues, abogado de los comités, cree que tanto un recurso de amparo como ante el TEDH tendrían "un recorrido muy corto" La vía del Constitucional ¿Por qué se limita tanto la viabilidad de un posible recurso de amparo? Cabe recordar que el Constitucional es un tribunal intérprete de la Carta Magna y de garantía de los derechos que se recogen en ella. Por lo tanto, tan solo se podría alegar ante él la vulneración derechos fundamentales, como pudiera ser el del la tutela judicial efectiva. El caso es que nunca se pronunciaría sobre el fondo de la cuestión, la legalidad del procedimiento administrativo por el que se concedió la prórroga, algo ya zanjado. Y como recuerda García Martínez, “hasta ahora ninguna de las partes alegó durante el proceso vulneración de derechos”. Habrá que esperar a ver el contenido de la sentencia para analizar si se puede alegar algún tipo de indefensión. Algo que el letrado también ve “altamente improbable” al ser el Supremo “especialmente cuidadoso” en estas cuestiones. ¿Y Europa? Cuando se habla de posibles recursos ante los tribunales europeos básicamente hay que distinguir entre dos instituciones. La primera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un órgano que sí tendría jurisdicción sobre decisiones que adoptan los tribunales españoles en el caso de que se vulnerase alguna disposición de la UE. Pero esto es algo que no se discutió directamente en este procedimiento ya que de lo contrario habría que haber planteado una cuestión prejudicial con carácter previo ante el TJUE por los juzgados españoles. Por este motivo, también se presenta como una opción “remota”, según García Martínez. El segundo órgano al que se podría acudir es el Tribunal Europeos de Derechos Humanos. En este caso, como su nombre indica, es de nuevo un tribunal de garantías al que se podría acudir tras el paso previo del Constitucional y con las mismas limitaciones: No se entraría en el fondo jurídico del asunto sino en la posible vulneración de derechos fundamentales como puede ser la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, García Martínez insiste en que es prudente esperar a la sentencia para valorar en profundidad todas las posibilidades de recursos. Un recurso por resolver También hay que recordar que el Supremo deberá pronunciarse sobre los recursos presentados contra una tercera sentencia que anulaba la prórroga de la concesión a instancias de Defensa da Ría. La APDR confía en que el Supremo cambie su posicionamiento al considerar que el contenido de esta sentencia es diferente. No obstante, fue el propio Tribunal el que decidió aplazar la resolución de este asunto hasta que terminase con los dos primeros por razones de economía procesal, al considerar los tres casos similares. Por ello, tampoco se esperan sorpresas en este sentido. Otras incógnitas a despejar por la sentencia De la escueta información facilitada por el Supremo se desprende únicamente que la prórroga de Ence es válida por tratarse de una concesión anterior a 1988, año de aprobación de la Ley de Costas, y contar con todos los informes ambientales favorables, como es el caso de Ence. La pregunta está en saber como derriba el Alto Tribunal el argumento utilizado por la Audiencia Nacional para invalidar la prórroga y que es el famoso artículo 32.1 de la Ley de Costas de 1988 . En él se indica que solo podrán ocupar estos terrenos de dominio público empresas cuya ubicación no sea posible en otro lugar. La defensa de los trabajadores supone que el Supremo atendió la tesis que ellos planteaban acerca de que este artículo no era aplicable a las concesiones anteriores al año 1988 si su actividad es sostenible y tienen autorización ambiental. El abogado del despacho de Garrigues considera que será interesante, de cara a este y otros posibles casos similares, ver como resuelve el Supremo la cuestión que planteó el propio García Martínez sobre la aplicación de la normativa de Costas a estos espacios del litoral que ya “han sido transformados”. En este caso no solo por la presencia del complejo industrial, sino por una línea de ferrocarril, una autovía, o incluso infraestructuras de uso público como la depuradora de Os Praceres; cuestiones por las que el Alto Tribunal admitió el interés casacional del recurso y que se despejarán con la sentencia.