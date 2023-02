O concelleiro de Obras e Servizos Municipais, Julio Casás, informa de que o Concello pon a disposición da veciñanza un aparcadoiro disuasorio nas inmediacións de Anafáns. Este espazo emprázase nunha parcela situada moi próxima da intersección da PO-308 coa vía de acceso ao Centro de Saúde. Este terreo poderá ser utilizado mentres duren as obras de rehabilitación que se están a acometer na contorna da Rúa do Adro e da Porteliña, iniciadas hai xa uns días. “Este é o segundo aparcadoiro que xestionamos para ofrecer ás persoas residentes un lugar no que estacionar mentres se desenvolvan os traballos”, indica Casás Barral, que agradece a colaboración dos propietarios destes terreos.

O concelleiro indica, ademais, que, no caso deste segundo aparcadoiro, a intención é que siga operativo tamén unha vez que comece a rehabilitación proxectada na contorna do Centro de Saúde de Anafáns. Esta é unha actuación que actualmente se atopa en proceso de adxudicación e que está impulsada pola Concellería de Promoción Económica e Urbanismo. Neste caso, os traballos, que se financian a través de fondos da Deputación de Pontevedra, centraranse na dotación de espazos para peóns, a ampliación da vía e a dotación de prazas de aparcamento nas proximidades do centro sanitario.