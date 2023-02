“Nuestros muertos viven en nosotros”

La muerte es un acto biológico, un hecho que atravesamos todos los seres vivos, pero la mortalidad es exclusivamente humana. “Son dos cosas muy distintas”, recuerda Francisco Abuín, sepulturero del cementerio de San Amaro, “nosotros somos los únicos animales racionales que somos plenamente conscientes de la muerte. Somos los únicos que no permitimos que nuestros seres queridos sean comidos por perros o pájaros”.

Francisco Abuín ejerció ayer de guía de una visita muy especial al camposanto municipal, un recorrido en el que los participantes (que obtuvieron previamente un permiso del Concello para realizar la actividad) pudieron aproximarse a la historia del cementerio y a las circunstancias que rodearon a su creación.

“Estos cementerios municipales se crearon a través de una cédula de Carlos III. Antes la muerte no era un derecho civil, sino que era religioso, es decir al que no era confesional de la Iglesia católica lo tiraban. Pero un estado, un país, no puede permitir que sus ciudadanos sean tirados así, y fue cuando se fundaron los camposantos civiles”, explica el profesional.

Es una de las claves que explican la diferencia entre un enterrador y un sepulturero. El primero es aquel al que pagan por enterrar a una persona o un animal y posteriormente se olvidaba del trabajo. Por su parte, el sepulturero es un funcionario público que cuida el cementerio, vigila que en su interior se cumplan normas de higiene o comportamiento y en general ejerce una labor de custodia, de modo que en un camposanto municipal “siempre tiene que haber al menos una persona”, señala a FARO Abuín.

Éste destaca que “un cementerio da para mucho, podemos hablar de la muerte, de la iconografía funeraria, de los personajes…” También que desde esa cédula real que posibilitó la creación de San Amaro la muerte pasa a estar sujeta a higiene y custodia, y se entiende que “se tenían que hacer cementerios para gente que tuviese alguna disidencia con la Iglesia”.

San Amaro se edificó cuando llega a España la ilustración. “La gente antes se enterraba en las iglesias, intramuros, y pagaba por la cercanía al altar”. Después se construyó este primer cementerio civil de la provincia, que se concluyó en 1879 pero no entró en funcionamiento hasta tres años después porque la Iglesia se negaba a bendecirlo por una disputa con el Estado, como explicó el sepulturero durante la visita.

Éste también detalló las características especiales de algunas sepulturas, como los panteones de los numerosos masones de la Boa Vila “que no están hechos al azar, sino que tienen una simbología, porque la simbología funeraria dice cosas”.

“La dignidad humana empieza con Antígona”, reflexiona Francisco Abuín sobre el mito griego en el que la joven desafía la prohibición de Creonte para enterrar a su propio hermano. “La dignidad humana empieza con poder enterrar a nuestros muertos”, añade, “y después la dignidad o la grandeza de una ciudad se mide por cómo están sus cementerios. Hoy cuando viajamos si vamos a París o a Buenos Aires o a Barcelona, los visitamos porque si conoces el cementerio conoces la ciudad”.

“Las personas sin nuestros muertos no tenemos identidad”, destaca tras recordar que en países como Francia o Estados Unidos “cuando hay un cambio de gobierno la primera visita institucional que se hace es al cementerio, porque se entiende que ahí están aquellos que dieron la vida por el país, tanto defendiéndolo en el Ejército, como trabajando. Ellos nos representan, por eso los cementerios son signos de identidad”.

Por todo ello, insiste en que “los muertos tienen que existir”, de ahí que desde 2012 Francisco Abuín haya llevado a cabo un proceso de digitalización de todos los enterramientos realizados en San Amaro. “Tengo a todos los muertos digitalizados desde que se hizo el cementerio, porque tienen que existir. En los cementerios ciudadanos tienes que dar cuenta de ellos, si te vienen a preguntar por uno de hace 100 años tienes la obligación de saber en dónde se enterró, cuando se trasladaron los restos etc”.

El sepulturero se despide con una reflexión: los humanos tenemos a lo largo de nuestra vida tres secretos: “El primero son los Reyes Magos, con el que después vivimos. El segundo es el descubrimiento del sexo, y después tendremos que saber que se necesita algo más para el amor. Y a eso de los 50 años es cuando empezamos a saber que somos mortales, valoramos más la vida, porque sabemos que lo más importante es el tiempo que nos queda por delante. Ahora es tiempo de tomar mejores decisiones, de dejar de ser imbéciles”. Nuestros muertos, concluye, viven en nosotros, así que hagamos que se sientan orgullosos.