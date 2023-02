Medio centenar de profesionales del marisqueo a pie de Vilaboa han protagonizado una campaña de limpieza del litoral y de los bancos en los que trabajan en la que han retirado cerca de 7.000 kilos de residuos, entre ellos vidrio, cerámica y plástico. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañó ayer a estos trabajadores. Su departamento aportó unos 63.000 euros para desarrollar un plan que empezó el pasado año y continuará el actual.

La visita de ayer se realizó en las proximidades del puerto de Santa Cristina de Cobres y la campaña forma parte de los 23 proyectos colectivos desarrollados desde 2020 en el marco de las convocatorias de ayudas de la consellería “para acciones de protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos mediante la recogida de residuos”, según explica el propio departamento autonómico.

Además de la acumulación de basura en esta zona del fondo de la ría de Vigo, el sector marisquero de Vilaboa se enfrenta a otro problema, del que sin duda hablaron ayer con la conselleira. La mortandad de almeja por el exceso de agua dulce. A finales del pasado mes de enero, esta cofradías, junto con las de Redondela y Arcade, barajaban pedir un paro biológico.

Las intensas lluvias de pasadas semanas y sus efectos sobre el marisco. Las más de 140 mariscadoras que están en activo en las cofradías de Redondela, Arcade y Vilaboa tenían previsto pedir un paro biológico a la Xunta para paralizar o limitar la actividad y permitir la recuperación de los bancos. “Si sacamos lo poquito que quedó tras las riadas, nos quedamos sin almejas para desovar”, resumía entonces la presidenta de la agrupación de mariscadoras del pósito de Arcade, Rita Míguez.

Las responsables de las tres agrupaciones y los patrones mayores se reunieron en su día en la parroquia de Soutomaior con el presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas. La intención era la de exponer el problema que sufren las mariscadoras e iniciar las conversaciones para solicitar el paro.

Según Míguez, que representa a un colectivo de 47 mariscadoras en activo, el fondo de la ría arrastra una bajada por mortandad desde 2020. “No nos damos recuperado”, indica, “y no miramos la luz”. “Cuando vas a trabajar y sales con menos de la mitad del cupo quiere decir que no está bien. Y forzando además en la talla mínima, no se deja producto para que desove”, recalcaba a finales de enero, ante el panorama de los bancos.

De la misma opinión eran la patrona mayor de Vilaboa, María del Carmen Cortegoso, o la presidenta de las mariscadoras de Redondela, Ana Belén Sotelino. “La almeja está bastante tocada”, señaló la última, “se ve que cada año va a menos y a menos”. Para Sotelino, “lo que no puede ser es ir a trabajar para pagar solo el seguro”, una realidad que viven en estos momentos y que fomenta también otros problemas como la falta de relevo generacional. “¿Qué relevo vamos a tener si no hay un salario digno? Es la pescadilla que se muerde la cola”, lamentó.

El paro biológico, que al menos en Redondela no recuerdan haber solicitado nunca, es una forma de dejar descansar los bancos marisqueros y de que las trabajadoras no se queden con las manos vacías, pudiendo acceder a ayudas.