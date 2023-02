A Concellería de Benestar Social reforza a súa oferta lúdica para as persoas maiores con diferentes iniciativas nas vindeiras semanas. A primeira será o día 23 de febreiro, cando se celebre unha comida de confraternización no restaurante Casa Angelita, na que se poderá degustar un cocido. O prezo por persoa é de 25 euros. Os interesados poden anotarse chamando ao número de teléfono 986872401 ou nas dependencias da Casa Rosada.

Xa en marzo, o venres día 3 haberá unha nova sesión do Guateque da Casa Rosada, unha cita que xa se retomou desde a finalización da pandemia. Haberá música en directo desde as 17.30 horas. Ademais, entre os días 13 e 17 de marzo organizarase unha nova excursión a Monçao, onde se ofrece unha estancia de 5 días e 4 noites nun dos balnearios de referencia de Portugal. As inscricións xa están abertas e daráselle preferencia ás persoas maiores empadroadas no municipio poiense.

A saída está fixada para as 11.00 horas do luns 13 de marzo, desde a Casa Rosada. A inscrición será de 220 euros, para cubrir o aloxamento, pensión completa e acceso ao spa, ademais doutros servizos. As anotacións poderanse realizar tamén por teléfono ou na Casa Rosada, así como enviando un correo electrónico a benestarsocial@concellopoio.org.