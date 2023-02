“Somos conscientes del excelente complemento que proporciona la fisioterapia al tratamiento de muchas dolencias, no solo en su cura, sino también en la mejora de la calidad de vida del enfermo”. Así lo destacó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en su visita este viernes a la unidad de fisioterapia del centro de salud Virgen Peregrina, acompañado del delegado de la Xunta, Luis López, y del gerente del área, José Flores.

Debido a esta mejora para los enfermos, el conselleiro dijo que en los últimos tres años, dentro del Plan gallego de atención primaria 2019-2021, “la Xunta creó 40 nuevas plazas de fisioterapia. Este refuerzo lo ampliamos en los presupuestos de este año con la creación de 13 nuevas plazas, lo que supone que, en los últimos años, creamos más de 50 plazas para reforzar la presencia de esta categoría en los centros de salud”.

Comesaña dijo que la Xunta también hizo un esfuerzo para darle estabilidad a estos profesionales. Así, “a comienzos de este año convocamos un total de 84 plazas fijas para estabilizar a los fisioterapeutas”.

Según incidió el conselleiro, “estamos creando o ampliando nuevas unidades de fisioterapia en Primaria, evitando derivaciones innecesarias a los hospitales”. Este fue el caso de “ampliaciones de personal como la del centro de salud Virgen Peregrina, lo que permitió extender el horario de servicio, o de las nuevas unidades creadas en Vilanova o en Caldas, en esta misma área sanitaria, y en el Milladoiro en Santiago y otra en Ferrol”.

El titular de Sanidade valoró también la última medida anunciada por la Xunta para paliar el déficit de médicos, la extra de hasta 5.309 euros al mes para los médicos que cubran siete guardias en ese período a mayores de sus jornadas en las áreas sanitarias que cuenten con al menos un 80% de Puntos de Atención Continuada (PAC) con vacantes estructurales, es decir, bajas de larga duración o problemas permanentes de cobertura. A ese plus sumarán su salario habitual. Comesaña se refirió a la carga de trabajo que tendrán los facultativos: "Evidentemente, si ahora un médico hace más guardias, tendrá más trabajo, lo que tratamos con estas medidas es reconocérselo de la mejor manera posible. La solución pasaría, desde luego, por tener más médicos y para eso necesitamos que los criterios de las unidades MIR se flexibilicen, no como pedimos nosotros, sino como piden todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos desde 2018 y, además, se llegó a un acuerdo en aquel momento para dar ese paso; quien tiene que dar ese paso no lo da y nosotros tenemos que buscar todas las herramientas que estén en nuestra mano", comentó el conselleiro.

En este sentido, insistió en que "agradecemos el esfuerzo que están haciendo los médicos de Atención Primaria. Tenemos un problema importante en toda España de falta de médicos de familia, es algo que llevamos diciendo desde hace más de 5 años. Cuando un médico se jubila no tenemos manera, muchas veces, de conseguir un sustituto y lo que están haciendo muchos médicos es prestarse voluntarios para, en turno de tarde, compensar esa dificultad. No nos cansamos de agradecer ese esfuerzo. El año pasado hicimos un incremento retributivo para reconocer más si cabe ese esfuerzo y no podemos dejar de hacerlo siempre". Y añadió que "en Galicia se incorporaron con el procedimiento del año pasado 106 médicos, 21 en esta área sanitaria. Eso significó incrementar 42 guardias de PAC al mes en Pontevedra. Son medidas, en el ámbito de nuestras competencias, para intentar garantizar la asistencia sanitaria en Atención Primaria en esta área".

Por otro lado, el conselleiro de Sanidade y el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, firmaron este viernes un convenio de colaboración, entre ambas administraciones, para la construcción de un nuevo centro de salud en ese ayuntamiento. En la firma estuvieron acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y por el gerente del área sanitaria, José Flores Arias.

En el convenio, la administración autonómica asume el compromiso de contratación del proyecto y obra, mientras que el ayuntamiento asume el de realizar todos los trámites patrimoniales y urbanísticos que sean necesarios el fin de posibilitar la cesión de la parcela, que contará con aproximadamente 600 m2, además de asumir la exención del IBI y a recoger la bonificación del 95% para obras de especial interés municipal y dar a la obra del nuevo centro de salud dicha consideración.