Primer contacto de la dirección con la plantilla que le solicita un plan general de inversión

Los comités de empresa de Ence ya han tenido el primer contacto con directivos de la compañía después de conocerse el fallo del Supremo que avala la legalidad de la prórroga de la concesión otorgada hasta 2073. Un encuentro en el que los responsables de la empresa confirmaron la inmediata reactivación del Plan Social, que compromete tres millones de euros anuales para la realización de acciones de carácter social, ambiental, económico, cultural o deportivo por parte de colectivos y entidades de los municipios de Pontevedra, Marín y Poio.

Según confirmó el presidente del comité de Fábrica, Manuel Rivas, este primer contacto se realizó por videoconferencia y en él los directivos de Ence también les confirmaron el desbloqueo de las primeras inversiones a corto plazo que se estaban sin aprobar debido a la situación de inseguridad jurídica en la que se encontraba la fábrica. Ante la posibilidad de un cierre inmediato si se producía un fallo desfavorable del Supremo, la empresa había autorizado inversiones solo hasta el primer semestre del año, autorizando de inmediato tras conocerse la decisión del Alto Tribunal las inversiones previstas para el segundo trimestre. Esta era una de las cuestiones que más urgía a los trabajadores, junto al Plan Social.

“Nosotros queremos que sean inversiones que no se limiten a mantenimiento, sino que tengan calado”

No obstante, en este primer encuentro, los representantes de la plantilla ya comenzaron a perfilar algunas de las peticiones que realizarán a la dirección de Ence, ahora que la fábrica de Pontevedra parece que tiene el futuro despejado durante medio siglo más.

“Lo que pedimos ahora es que se nos presente un plan general de inversiones que se plantean a largo plazo para que la fábrica crezca, para que mejore, no sé si en calidad o en producción, pero sí para que avance”, explicó ayer Manuel Rivas. Cabe recordar que algunos de los proyectos que Ence tenía previsto desarrollar en Lourizán se paralizaron a la espera de confirmar la continuidad de la fábrica. Ayer mismo avanzaban una inversión de 130 millones en los próximos 10 años para la fábrica. “Nosotros queremos que sean inversiones que no se limiten a mantenimiento, sino que tengan calado”, indicó Rivas. Estos 130 millones en 10 ya supondrían un incremento significativo respecto a la inversión habitual que se hace en la fábrica en mantemiento cada año durante la parada técnica. La media es de unos 6 o 7 millones anuales y de esta manera las actuaciones ya se incrementarían casi el doble hasta los 13 millones aproximadamente. En cualquier caso, insisten en que no deben quedarse en mejoras “de puesta a punto”, sino en actuaciones hagan avanzar la fábrica y generar más valor añadido, riqueza y empleo.

Nada más conocerse el fallo del Supremo favorable a Ence, los trabajadores de ambos comités, Oficinas y Fábrica, señalaron que después de estos años de lucha que protagonizaron para que la pastera pudiera continuar en Lourizán, la primera medida que exigían a la empresa era “inversión, inversión e inversión” para que Ence siga generando actividad económica.