Un ano máis a Deputación de Pontevedra conmemorará o Día de Rosalía “como merece, por todo o alto”, con senllos actos en Pontevedra e Vigo os días 23 (no Pazo provincial ás 17:30 h) e 24 de febreiro (na sede de Vigo ás 19:00 h). A presidenta Carmela Silva, acompañada das deputadas de Cultura e Lingua, Victoria Alonso e María Ortega, presentou os actos organizados pola institución provincial, que este ano volve contar coa colaboración da Casa de Rosalía e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG).

Carmela Silva lembrou que “Rosalía de Castro é o buque insignia da nosa cultura, da nosa lingua e das nosas letras” e salientou que “é a referente do noso pobo”; de feito, a presidenta puxo en valor que “somos dos poucos pobos do mundo que teñen unha muller referente” e pioneira do feminismo.

Entre as novidades deste ano, a presidenta puxo en valor “unha serie limitada de azulexos artesáns obra de Lucía Ares, da firma silledense Coas Mans Artesanía”. Estas pezas, que levan impresas a silueta e uns versos da escritora, “vanse converter nun elemento do noso agasallo institucional”, e serán entregadas no acto do 23 de febreiro á Fundación Rosalía de Castro, ás persoas representantes da AELG, á condutora dos actos de Pontevedra e Vigo –a actriz Mónica Camaño–, ao grupo de artistas participantes e tamén aos centros premiados no concurso escolar “A Nosa Rosalía”.

Prantarase nos xardíns do Pazo Provincial unha figueira descendente da que conviviu con Rosalía e que todavía se pode visitar na Casa-Museo de Padrón

No acto do día 23 en Pontevedra, acompañados polo presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, plantarase nos xardíns anexos ao Pazo unha figueira filla da árbore monumental e senlleira dos tempos de Rosalía que vive na Casa da Matanza en Padrón, “unha débeda que a Deputación tiña coa Fundación despois de que nos irmandáramos e de que levaramos camelias nosas para o seu xardín”.

Os actos continuarán no salón de plenos cunha celebración na que estará Manuel Lourenzo Baleirón en nome da Fundación e tamén Carme Adán, que lerá o manifesto da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Repartiranse, como cada ano, exemplares de camelia e dos libros da Colección Cíes (dos obradoiros de poética de San Simón) “A conversa expansiva” e “Dicir unha illa”. Será un espectáculo multidisciplinar conducido pola actriz Mónica Camaño, no que interactuarán ilustración, poesía e música. As e os protagonistas serán o artista Marcos Escudero, as poetas Alba Cid e María Lado e as intérpretes Margarida Mariño e Alba Barreiro. Consistirá nun recitado poético con música en directo e ilustracións feitas en area, coa técnica coñecida como “sand painting” ou “sand drawing”.

A maiores, o departamento de Cultura organiza unha nova edición do concurso escolar “A Nosa Rosalía” e a Deputación tamén porá en marcha unha visita guiada ao xardín de camelias do Castelo de Soutomaior o 23 de febreiro centrada na camelia Rosalía de Castro.

O departamento de Lingua desenvolverá máis actividades prolongadas no tempo. Segundo explicou María Ortega está xa en marcha a segunda edición do programa “Rosalía, a súa casiña, o meu lar”, de visitas escolares á Casa-Museo de Rosalía.

Por outra parte, en abril instalarase no vestíbulo do Pazo provincial a exposición “Nasín cando as prantas nasen. O herbario de Rosalía”.