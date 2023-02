La Concejalía de Benestar Social acaba de poner en marcha los trabajos de reposición de la tarima del suelo radiante de la Galiña Azul de A Parda, afectada por las humedades y incluso levantadas (formando huecos) en diversas zonas del pasillo y el aula de bebés. El responsable del departamento municipal, el socialista Marcos Rey, también anunció que "en los próximos días se llevarán a cabo unas catas técnicas para determinar se existen posibles humedades de mayor calado y profundidad, procedentes del suelo, y conocer su alcance". Estas catas se realizarán por la parte externa del edificio para interferir lo menos posible en la actividad educativa y para evitar perforaciones que puedan afectar la alguna tubería del suelo radiante.

Según explicó Rey, "en base a las primeras impresiones de la empresa que ejecuta los trabajos de relevo de la tarima, el mal estado del suelo se debe sustancialmente a las filtraciones acumuladas en el pasado, cuando se tuvo que realizar una intervención en el tejado del centro para acabar con las goteras, ya que la tarima colocada es de muy alta calidad". El concejal de Bienestar Social volvió a verificar personalmente ayer por la tarde el correcto funcionamiento de la caldera que nutre el sistema de calefacción de la Galiña Azul de A Parda, constatando también "la subsanación del problema que existía en los paneles solares que permiten disponer de agua caliente".

"Dimos respuesta a todas las intervenciones urgentes que nos solicitó la comunidad educativa en menos de 15 días y una vez que dispongamos del proyecto para mejorar el patio exterior del centro y dotarlo de zonas de sombra (el Ayuntamiento dispone de una aportación económica de 60.000 euros para acometer esta actuación), quedaré con la dirección allí mismo para explicárselo y recoger sus impresiones", afirmó el concejal de Bienestar Social. La actuación municipal se pone en marcha tras la protesta de padres y madres de los pequeños.

Reclama a la Xunta que solvente los problemas estructurales: "No hay que ser un experto para saber que si en un edificio hace más frío dentro que fuera y la lluvia penetra por el tejado, el aislamiento no es precisamente ejemplar"

Marcos Rey lamentó que la Xunta "quede de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada, cuando los problemas estructurales que presenta la Galiña Azul de A Parda son absolutamente evidentes: hablamos de un edificio inaugurado en 2011, que ya sufrió graves filtraciones a través de su tejado, en el que las humedades levantaron una tarima de alta calidad y en cuyo interior se alcanzaron temperaturas de 13 grados". "No hay que ser un experto para saber que se en un edificio hace más frío dentro que fuera cuando no va la calefacción y la lluvia penetra por el tejado, el aislamiento no es precisamente ejemplar. Si esto sucediera en la vivienda privada de alguno de los responsables del Consorcio, estoy convencido de que no tendrían dudas de que existen problemas estructurales", apuntó el concejal socialista.

En este sentido, Rey subrayó que "una vez más, la Xunta actúa de manera incompentente, eludiendo sus competencias, y evade sus responsabilidades, limitándose a señalar con el dedo las deficiencias que ya todos conocemos". "Creo que deberían pasar un poco más por el centro, ya que la Anpa también solicitó su colaboración. Unos niños tan pequeños no pueden estar en unas instalaciones con humedades. Todos debemos arrimar el hombro", añadió el edil del PSOE.