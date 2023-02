Vuelve el Carnaval

Llegó el momento “para todos los vecinos de Pontevedra y comarca a los que le gusta la fiesta compartida y con contacto”, anunció ayer la concejala de Festas, Carme da Silva, al presentar el programa del Entroido, que recupera los grandes formatos del que presume de ser el mejor Carnaval urbano de Galicia.

“Por primera vez desde 2020 va a ser como tiene que ser, podremos acercarnos, hacer y padecer bromas”, avanzó la edil sobre un programa que recupera citas multitudinarias como el gran desfile de grupos, murgas y comparsas. En paralelo, también cuenta con la colaboración de distintas asociaciones que han programado sus propias actividades festivas y de divulgación.

El ilustrador Santiago Paredes repite como autor del cartel. Carme da Silva explicó que realizó también “el del pasado año” y el Gobierno local consideró adecuado “que hiciese también el de un Entroido con todas las actividades”, un diseño en el que Urco tiene especial protagonismo, muy a pesar de Ravachol, al que no se le ve muy animado.

El grueso del programa se desarrollará entre los próximos días 17 y 25. Con todo, el Carnaval pontevedrés tendrá un anticipo el próximo sábado mediante un acercamiento a otros Entroidos de Galicia, en este caso con un pasacalles de los follateiros de Lobios, una zona que “mantiene un Carnaval con muchísima potencia” y con algunos elementos en común con manifestaciones también presentes en la comarca de Pontevedra.

El día 17 llegará el rey Urco, monarca del Carnaval pontevedrés, para ser recibido por el alcalde y dar paso a la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de la agrupación Os do Pino. La edil de Festas recordó su participación activa en la fiesta, así como en la Feira Franca, antes de “agradecer que se animen a dar entrada” a los 9 días de intensas celebraciones.

Al día siguiente vuelve el gran desfile, que discurrirá entre José Malvar y la Alameda, donde desembocará. Se mantiene la cuantía de los premios, si bien con un reparto diferente de gratificaciones a fin de que ninguna de las comparsas “se marche sin premio”, señaló Carme da Silva, tras el gran esfuerzo económico que realizan para participar.

En esta edición serán 8 las comparsas participantes y entre las que se repartirán los premios de esta categoría.

De nuevo siguiendo el formato habitual prepandemia, A Ferrería será escenario por la noche de una fiesta durante la que se hará entrega de los premios de las distintas modalidades del desfile.

Por su parte, Ravachol, el emblema del Carnaval, volverá a la Boa Vila el día 20. El loro llegará a la plaza de A Peregrina, donde permanecerá “en los días siguientes de su corta vida”, explicó la concejala, para que todos los pontevedreses puedan acudir a verlo y fotografiarse con él y, de paso, visibilizar el trabajo de la Asociación Recreativa de Xeve, que desde hace años elabora su figura.

Para esta misma jornada también está programa la primera eliminatoria del Concurso de Murgas. Éste llega a su trigésimo primera edición y aquellos que no acudan a verlo presencialmente en el Pazo da Cultura podrán seguirlo a través de internet.

La Noite Pirata se celebrará el día 21 y adelantará su horario hasta las 20 horas para facilitar la gran participación de los niños

Tomará el relevo el día 21 la Noite Pirata, que adelanta su horario hasta las 20 horas para facilitar la gran participación de niños. El desembarco de la tripulación del Burla Negra estará precedido por una fiesta pirata infantil, y tras el mismo están programados el baile pirata en A Ferrería y los pasacalles de todas las comparsas a partir de las 23 horas por el centro histórico.

Las celebraciones se trasladan el día 22 al Campo da Festa de Cabaleiro, que volverá a ser escenario de la recuperación del Entroido tradicional de Campañó con la Corrida da Rosca. También habrá una fiesta infantil en Monte Porreiro de la mano de Migallas Teatro, y el Pazo da Cultura será escenario de la segunda eliminatoria del Concurso de Murgas.

Con los vecinos de Campañó y Monte Porreiro, también se suman al programa los del entorno de la calle Loureiro Crespo. Así, el próximo 23 la Pasarela 12 de Novembro será escenario de la fiesta de Carnaval Os Xoves da Pasarela, que dará paso a la final del Concurso de Murgas.

El día del entierro de Ravachol el público podrá disfrutar de una sesión vermú a mediodía en la plaza de A Verdura con las murgas PTV, Os do Val do Lérez, Equipo Ja y Murga do Naveiro, que protagonizarán este año el Concurso de Murgas

El fin de semana arrancará el viernes 24 con la Mostra da Parodia do Entroido, que de nuevo se prolongará hasta la madruga con la entrega de premios a partir de la 1 horas en A Ferrería. La intensa noche dará paso al velatorio de Ravachol, pero ante de lucir sus mejores galas de luto, los pontevedreses todavía podrán disfrutar de una sesión vermú a mediodía en la plaza de A Verdura con las murgas PTV, Os do Val do Lérez, Equipo Ja y Murga do Naveiro, que protagonizarán este año el concurso.

Por su parte, el velatorio arrancará a las 18 horas y a las 21 horas saldrá el cortejo fúnebre desde A Verdura para desembocar en la plaza de A Ferrería, donde se incinerará el loro. El epílogo a la jornada será un baile de disfraces en el Centro Cultural O Burgo.