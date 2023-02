O alcalde de Moraña, José Cela, e a concelleira Norma Caldas visitaron a Rúa Doutor Batallán, na que se están a executar as obras de mellora de mobilidade. A actuación prantéxase para os dous marxes da rúa, desde o cruce co edificio do Concello ata chegar ao final do chan urbano, en dirección ao núcleo rural de O Covelo.

O que prantexa o proxecto é renovar ambas beirarrúas e amplialas lixeiramente, ademais de crear unha plataforma única no tramo próximo ao cruce coa Rúa 1. Ademais, colocaranse pasos de peóns elevados para dar continuidade a ese ancheamento das beirarrúas e colocarase un badén redutor de velocidade para calmar o tráfico que une Moraña con Caldas. Nesta actuación estanse a investir 207.014 euros por parte dunha subvención da Deputación, unha cantidade que o Concello complementará cunha partida propia de 40.000 euros.