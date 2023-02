Defensa da Ría se aferra a su recurso, aún pendiente: “Esto no acaba aquí”

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) no tira la toalla en su lucha por sacar a Ence de Lourizán y recuerda que el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto el recurso que la fábrica presentó contra el colectivo ecologista, que no descarta un fallo favorable y que, pase lo que pase, continuará con su movilización social y con las medidas judiciales que estén en su mano.

“Queremos conocer la sentencia en su integridad y también el voto particular, porque va a ser fundamental saber en qué se basa. De ahí probablemente se podrá deducir algo que nosotros intuimos: que el Supremo cedió a las presiones de Ence, condenando a la ría de Pontevedra a mantener ahí esa fábrica”, señaló el presidente de la APDR, Antón Masa, que recordó que “los recursos de Ence y sus adláteres contra nuestro recurso todavía no están admitidos a trámite. Nuestro recurso aún no está fallado y habrá que esperar, porque podría ser que el fallo fuese diferente a estos dos. El recurso que Ence presenta contra el nuestro es bastante diferente que el que presenta contra los del Concello y Greenpeace. Hay que esperar para ver si aplican la misma resolución o diferente, no descartamos que nuestro fallo sea distinto”. Masa comenta que “su impacto medioambiental, así como el número de trabajadores, es algo que el Supremo se saca de la manga, porque son cosas que no están en cuestión en los recursos, lo que se debería dilucidar es si, con la ley de Costas en la mano, una empresa como Ence puede permanecer en terreno de dominio público marítimo-terrestre”. El presidente de la APDR aseguró que, “sea cual sea la resolución, esto no acaba aquí, esto tiene un recorrido judicial aún muy grande y, desde luego, un recorrido social” y explicó que “estamos indagando en distintas vías para ver qué posibilidades quedan”. En este sentido, apuntó que “hay una que puede ser muy interesante que es volver a la Audiencia Nacional, una vez el tribunal falló sobre si Ence puede estar o no en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, para que se pronuncie sobre el resto de cuestiones que planteamos en los recursos. Por ejemplo, que en caso de concederse una prórroga, nunca se podrían superar los 75 años desde el momento en el que se dio la concesión, esto está sin tratar ni en la Audiencia Nacional ni en el Supremo, entonces estaríamos hablando de que Ence podría estar en la ría hasta 2033, y no 2073, y ya cambia un poco el cuento”. Añadió que “otra vía es ir al Tribunal Constitucional y otra vía, después, es Europa”. El activista señaló, además, situaciones similares que se vivieron “en Italia y algún otro país” en cuanto a la “competencia desleal” en que puede estar incurriendo la pastera. “Ence puede continuar en Lourizán, pero ¿otra empresa no podría estar ahí? ¿Por qué Ence? ¿Si se concede una prórroga por qué tiene que ser a Ence? Se le dará a una celulosa, entonces ahí puede optar otra empresa, esto ya pasó en otros países”, comenta. En todo caso, Antón Masa considera que tienen que esperar a que se resuelva su recurso. “No nos toca mover ficha a nosotros porque aún no se resolvió nuestro caso, le toca mover ficha al Concello y a Greenpeace”, finalizó.