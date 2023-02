Absuelto el joven acusado de violar a una adolescente de 16 años en Valdecorvos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un joven acusado de agredir sexualmente a una adolescente que en el momento de los hechos era menor de edad, al contar con 16 años. Una agresión que supuestamente se habría producido en una zona de campo del barrio de Valdecorvos, en Pontevedra, el 28 de abril de 2019.

Según el relato de hechos probados de la Audiencia, no quedó acreditado que el joven la hubiera empujado contra un árbol y le bajase el pantalón para penetrarla. Una versión que ratificó la denunciante en el juicio celebrado en Pontevedra el pasado mes de noviembre.

Durante la vista oral, el procesado había negado los hechos. Reconoció que aquel día había quedado con la menor con la que no mantenía una relación sentimental, pero que sí se acostaban ocasionalmente. No obstante, negó que en aquel encuentro la forzase. Rechazó incluso que mantuvieran relaciones sexuales consentidas, ya que, indicó, cuando esto ocurría lo hacían en su propio piso y no en una zona al aire libre donde podían ser vistos.

El tribunal apreció ciertas "contradicciones" en la declaración de la víctima que suma a la falta de pruebas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial explica que la única prueba a analizar es la declaración de la joven, de 19 años en el momento del juicio, (el procesado tiene ahora 23 años), dado que el resto de las que se presentaron resultan irrelevantes para el procedimiento. Y es que la víctima tardó varios días en denunciar, asegura que lo hizo tras ver de nuevo al agresor en una fiesta y “explotar”, contando lo sucedido a un amigo, y este se lo desveló a la madre de la menor. Por lo tanto, los informes forenses no apreciaron ningún tipo de lesión o estigma “compatible con inmovilización o agresión en ninguna parte del cuerpo, tampoco en la zona genital”. “En el juicio aclaró el forense que, pese al tiempo transcurrido, en ocasiones todavía persiste algún estigma indicativo de lesión, y en otras no persiste, aunque la hubiere habido”.

En cuanto al testimonio de la denunciante, la Audiencia también concluye que no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. La adolescente realizó diversas declaraciones a lo largo de la instrucción y el tribunal señala que “si bien se mantienen los hechos nucleares, también apreciamos ciertas contradicciones que, valoradas con el déficit de elementos de corroboración, ahondan en la duda razonable”.

Uno de estos déficits es la ausencia de algunos testigos que el tribunal cree que pudieron prestar declaración en la vista oral y no lo hicieron, como el amigo al que la joven confesó los hechos y luego contó a la madre de esta u el de otra amiga a la que también relató los hechos pero con la que luego se enemistó, o al menos bloqueó en redes sociales, al verla con el supuesto agresor.

El acusado se enfrentaba a sendas peticiones de condena de 8 años por parte de la Fiscalía y 10 de la acusación particular de los que queda absuelto. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.