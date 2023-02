Satisfacción en el sector empresarial, la Xunta y portavoces municipales del PP

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha aplaudido el fallo del Tribunal Supremo que avala la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073. “Esta es la victoria de muchas, muchas familias que van a poder seguir viviendo y trabajando en Pontevedra y en Galicia”, afirmó. En una valoración a través de su cuenta oficial de Twitter, el titular del gobierno gallego consideró que con esta decisión del Supremo “gana la sensatez y gana la legalidad”.

“Después de muchos meses de incertidumbre, los puestos de trabajo quedan asegurados en nuestra comunidad”, aseguró Alfonso Rueda.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, valoró el fallo como “una buena noticia para los trabajadores y para Galicia” y espera que reafirme “la apuesta” de la empresa por la comunidad; una “Galicia industrial” que asegura que está construyendo la Xunta porque defiende que esta actividad es “compatible” con la protección del medio ambiente y Ence “está cumpliendo todos los parámetros desde el punto de vista medioambiental”.

“Está acreditado que en Galicia sabemos preservar el medio ambiente impulsando también la economía industrial”, apostilló Conde. En declaraciones en el Parlamento, consideró que “claramente se demuestra que no hay disyuntiva entre promover puestos de trabajo de calidad y garantizar la sostenibilidad del medio natural”.

Por eso, confía en que este aval a la permanencia de Ence en Pontevedra reafirme “la apuesta” de la empresa por la comunidad, a través del proyecto de la fábrica que va a desarrollar en As Pontes, como una nueva oportunidad para “impulsar y reafirmar ese compromiso con la economía circular”.

También lo ve como “una nueva oportunidad” para que Galicia siga impulsando la industria y la economía costera “garantizando la compatibilidad entre la actividad económica, empleo de calidad y protección del medio natural”, por lo que cree que se trata de “un día importante”.

Por lo que respecta a los cambios normativos de los últimos años que amparan la permanencia de Ence en la ría, Conde constató que la Xunta está “apostando claramente por la industria” y por su “compatibilidad” con el medio ambiente, por lo que tiene la responsabilidad de “tomar decisiones para hacer compatible esa doble actividad”.

“Desde la Xunta teníamos una voluntad política de garantizar esa Galicia industrial a través de la permanencia de Ence en Lourizán, garantizando al mismo tiempo esa preservación del contorno natural y creo que, en ese contexto, está ganando Galicia”, insistió, a parte de garantizar “un futuro claro para los trabajadores” vinculados con esta planta y para el sector forestal en la comunidad.

Portavoces municipales

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, expresó la “enorme satisfacción por la sentencia”, dado que considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores en un suelo afectado por la Ley de Costas. Domínguez destacó que el Alto Tribunal “dice que Ence cumple medioambientalmente” y que “la fábrica es perfectamente legal y su ubicación y su prórroga ha sido perfectamente legal”.

El portavoz local del PP añadió que, “sobre todo, es una sentencia que mantiene cientos y cientos de puestos de trabajo”. En este sentido, el popular valora que “cientos y cientos de familias ven con esperanza y con alegría cómo van a poder seguir trabajando en nuestra ciudad”.

En el mismo sentido se han pronunciado el portavoz del PP en Poio, Ángel Moldes, o el también popular alcalde de A Lama, Jorge Canda, así como la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que comentó que “solo me vienen a la cabeza los trabajadores, que van a dormir más tranquilos porque ven asegurados sus puestos de trabajo. Está siendo una batalla judicial dura, al más alto nivel, y hay que ser respetuoso con todas las decisiones de los tribunales”. La regidora municipal señaló que “creo que para toda esta comarca, para Marín por supuesto y para su puerto, es una buena noticia”.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía manifestó su inmensa satisfacción por la permanencia de Ence en Lourizán. “Con ello no solo se hace justicia, sino que se reconoce que la industria papelera cumple todos los requisitos medioambientales europeos, estatales y autonómicos, de tal manera que podrá continuar como el gran motor económico de la ciudad y su demarcación, y mantener en su entorno un complejo empresarial y de servicios que da empleo a más de 5.000 trabajadores”, señaló.

La Autoridad Portuaria felicita a los trabajadores de Ence y del puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, manifestó su “absoluta satisfacción” con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Ence en el que este organismo, por acuerdo de su Consejo de Administración, se había personado con varios recursos judiciales. Suárez Costa transmitió la felicitación de toda la comunidad portuaria a los trabajadores “tanto directos como indirectos” de la factoría de Lourizán “que han luchado sin descanso para poder seguir con sus proyectos de vida en esta comarca”. El presidente de la Autoridad Portuaria incidió en que “para el puerto es una excelente noticia” porque el cierre de la fábrica “tendría un efecto dominó en muchas empresas y actividades de la comunidad portuaria”. Por último, justificó que, “por la responsabilidad que tenemos con el entorno, la Autoridad Portuaria participó activamente en este proceso”, tanto con actuaciones judiciales como administrativas como con presencia institucional en diversos actos de apoyo a los trabajadores.

Jorge Cebreiros: “El Supremo ha enmendado un gran daño”

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) expresó su satisfacción y alivio tras el fallo del Tribunal Supremo, una decisión muy importante por el mantenimiento del empleo, en términos de puestos de trabajo directos como indirectos, y por todas y cada una de las familias que van a poder continuar con su modo de vida. “Era lo esperado y lo que pedíamos”, señaló su presidente, Jorge Cebreiros, que añadió que “el Supremo ha enmendado un gran daño, no solo al sector forestal y a Pontevedra, sino a toda Galicia”. Para la CEP, una sentencia desfavorable a Ence “suponía un daño a la imagen de la marca España porque una sentencia de este tipo acarrearía una gran inseguridad jurídica”. El presidente de la Asociacion de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo, afirmó que “hoy se ve un pelín más de futuro en la ciudad. Es una gran satisfacción, no solo para los trabajadores y la empresa, y las familias que trabajan en el monte y en empresas auxiliares, sino para toda Pontevedra. No se había valorado lo que supondría su marcha”.