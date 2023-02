El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también aludió ayer al momento crucial que vive Ence Pontevedra en los tribunales. El mandatario gallego espera “no tener que lamentar nada” cuando se conozca la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por Ence a las sentencias que anularon la concesión de su fábrica en Lourizán.

En su intervención durante un acto del PP con empresarios de Pontevedra, Alfonso Rueda aseguró que “me preocupa mucho” que el Gobierno reconozca ahora que “no tiene plan B” para afrontar las consecuencias de una posible “situación no deseada”.

Desde la Xunta de Galicia harán, según ha avanzado su titular, “todo lo posible” para que, “pase lo que pase” con el fallo del Tribunal Supremo, que se reunirá hoy para deliberar sobre los recursos contra las sentencias de la Audiencia Nacional, “Pontevedra tenga futuro”.

Tras señalar que Ence es una “potencia industrial” en la comarca, Alfonso Rueda ha puesto en valor la “importancia” que tiene la fábrica pastera en el tejido económico de Pontevedra y los “cientos de familias” que viven de su actividad.

“Sin futuro económico no hay futuro”, añadió el presidente gallego, que ha reiterado que Pontevedra “no puede permitirse dar un paso atrás” y seguir perdiendo oportunidades. Pontevedra “no puede ser una isla que no quiere empresas”, añadió Alfonso Rueda, máxime cuando en estos momentos “todas las ciudades se pelean por ellas” y éstas, ante la falta de apoyo municipal, “se están instalando en otros sitios y no aquí”.

Parlamento

Por su parte, la portavoz del Bloque, Ana Pontón, considera que sería “inexplicable” que el Supremo no confirmara la salida de los terrenos que ocupa en la actualidad en Lourizán, mientras que el PSdeG se refiere al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy como el culpable de la “inseguridad jurídica” creada, y el PPdeG advierte de las consecuencias económicas si se cierra la fábrica y se marcha.