El Concello de A Lama recupera, tras varias ediciones de restricciones a causa de la pandemia por el coronavirus, uno de los entroidos más numerosos de la zona, con un desfile de disfraces que tendrá lugar el próximo sábado 25 de febrero y que estará protagonizado por ocho de las comparsas más representativas de toda Pontevedra.

Los organizadores, señalan los dirigentes municipales, recuperarán así el espíritu y la diversión de un entroido popular y reivindicarán en el acto la figura del Conde Cabanelas, emigrante gallego natural de Covelo que impulsó la popularización y salida a las calles del entroido de Río de Janeiro.

Entre las comparsas confirmadas para el 25 de febrero se encuentran 100Tolos, Os Canecos, Os da Caña, As Flores do Carnaval, Os Paparrulos, As Sonecas, Os Miudos y Os Solfamidas, con el objetivo de dar esplendor, buen humor y colorido a una cabalgata que también contará con carrozas, grupos y disfraces de parejas e individuales, además de una amplia representación infantil de los niños y niñas del municipio.

Con el objetivo de incentivar la participación de grupos del entorno, se habilitaron dos categorías de premios: local y visitante, para favorecer la asistencia y la compensación en premios a los mejores disfraces. Por local, la organización entiende a participantes domiciliados en las localidades de Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes y A Lama.

Los premios del desfile a los que se podrán optar son, además de los trofeos y diplomas para las tres mejores comparsas, de diversas cuantías económicas en el resto de modalidades. En el caso de los grupos, el ganador, tanto en local como en visitante, recibirá 200 euros, seguido por el segundo clasificado con 150 euros y el tercer, con 100.

En la modalidad de individuos y parejas, los premios serán de 75, 50 y 30 euros, mientras que para la mejor agrupación infantil habrá un premio de 50 euros.

Para elegir a los vencedores, el jurado independiente encargado de valorar las propuestas tendrá en cuenta la originalidad de los disfraces, así como la dificultad a la hora de elaborar y el buen humor desarrollado por el participante. Los grupos participantes deberán estar formados por un mínimo de cinco integrantes, podrán ir acompañados de carroza y tendrán que guardar una unidad temática.

Todas aquellas personas y grupos que quieran participar en la edición de este año podrán inscribirse de lunes a viernes –en horario de 9.00 a 14.00 horas– en las oficinas municipales, cubriendo un impreso normalizado antes del jueves 23 de febrero.